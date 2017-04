Mos integra sus líneas de autobuses municipales en el transporte metropolitano

Las dos líneas de buses municipales que operan en el Concello de Mos desde el pasado mes octubre de 2016 ya están plenamente integradas en el transporte metropolitano de Vigo. Con la instalación de las canceladoras necesarias para utilizar la tarjeta, los vecinos y vecinas de Mos podrán hacer transbordo desde el servicio municipal al metropolitano -y viceversa- de manera gratuita, siendo únicamente necesario abonar 0,85 euros para subirse al primer autobús.



La conselleira de Infraestructuras y Vivienda, Ethel Vázquez, junto con la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, comprobaron in situ el funcionamiento de las canceladoras. Vázquez y la regidora de Mos realizaron un recorrido en el bus urbano de Mos, cuyo billete pagaron con la tarjeta del Transporte Metropolitano de Galicia.



Según explican desde la Xunta, "los vecinos que abonen el viaje con la tarjeta de Transporte Metropolitano sólo tendrán que pagar 85 céntimos y además, cuando lo cojan para ir la otra parada a subir al bus cara Vigo, o, al revés, no van a tener que pagar nada por ese viaje urbano, ya que el citado plan social establece que los transbordos son subvencionados en un 100% por la Xunta". La Consellería de Infraestruturas añade que "desde abril de 2015, fecha en la que se puso en funcionamiento el Plan de Transporte Metropolitano en el área de Vigo, los vecinos de Mos ya podían ir a Vigo en autobús pagando solo 0,85 céntimos, frente a los más de 2,3 euros que les costaba antes el billete, pero ahora pueden, además, desplazarse antes o después de ir a la ciudad olívica por distintas parroquias sin tener que pagar ni un céntimo más", apuntaban.



La conselleira indicó que "si el Ayuntamiento de Mos no apostara por la integración desde servicio en el Plan de Transporte Metropolitano, los transbordos no serían gratuitos y los vecinos de este municipio tendrían que pagar mucho más por el servicio". Vázquez afirmó que "el municipio trabajó para que sus vecinos sumen nuevos ahorros a los 600 euros anuales que ya les venía permitiendo el Plan de Transporte Metropolitano con los viajes interurbanos", y apuntó que "a estos ahorros hace falta añadir las ventajas que supone otra iniciativa de la Xunta como la tarjeta Xente Nova, que permite que los menores de 19 años puedan realizar los desplazamientos interurbanos gratis; esta tarjeta ya está beneficiando 250 jóvenes de Mos", afirmó.



La responsable de Infraestructuras señaló que "los jóvenes de Mos también dispondrán de viajes urbanos gratuitos, ya que este ayuntamiento es el primero de Galicia que tiene extendida esta gratuidad al autobús de su competencia, el urbano".