León Benavente encabezará el cartel de la "Leira de Alicia" en el Festival de Cans

El Festival de Cans desveló en la mañana de ayer, en el porriñés bar Liceum, la programación que se desarrollará en uno de sus puntos neurálgicos, la popularmente conocida como "Leira de Alicia", que este año vuelve a ser el espacio patrocinado por la marca de cervezas Mahou y que según explican desde el certamen "será concebido como un punto de encuentro multidisciplinar entre profesionales do sector y el público, en el que todas las personas asistentes al Festival de Cans podrán gozar de diversas actividades relacionadas con el cine y la música".



En relación a este último apartado, la primera actuación musical tendrá lugar el día 26 de mayo a las 20:00 horas, con el concierto de León Benavente, "una de las grandes referencias de la escena independiente a nivel estatal", tal y como señalan desde la dirección. La banda de Abraham Boba -también músico de Nacho Vegas- será el plato fuerte de la tarde-noche del viernes en Cans, que estará complementado con proyecciones y actividades paralelas "para que todo o mundo pueda gozar y vivir el festival". El acceso a este concierto será gratuito, previa retirada de una pulsera de acceso en el puesto de merchandising del festival, que abrirá a partir de las 17:00 horas y entregará 500 pulseras en "rigorosa orden de solicitud física". Tras esta actuación, la fiesta se prolongará hasta la medianoche con la sesión del DJ Edu Romero en el `Discochimpín´.



Para la tarde del sábado 27, se apostará por la actuación de Eladio y Los Seres Queridos. La banda viguesa actuará en el denominado la "Leira de Alicia" a partir de las 20.30 horas para ofrecer un concierto al que se accederá de forma gratuita hasta completar aforo. Eladio tocará ante el público de cans "Cantares", un álbum que desde el festival recuerdan que fue reconocido en los últimos premios MIN de la Música Independiente 2017 como mejor álbum en gallego del año, "pero también rescatará una parte importante de sus temas de siempre", indicaban ayer desde la organización del certamen porriñés.



Estas no serán las únicas actuaciones musicales del Festival de Cans, que según confirma "continúa trabajando en el cartel musical y también en la programación de cine, después de la reorganización de contenidos que hubo que realizar tras la decisión de Agadic de dejar a Cans y cuatro festivales más fuera de las ayudas". El propio festival recuerda que tanto Cans como los otros certámenes han recurrido la medida. En las próximas semanas la organización del evento comunicará el resto de conciertos para la presente edición, que tendrá lugar entre el 24 y el 27 de mayo.