ACiP acusa al gobierno local de gastar 26.000 euros de más en plenos innecesarios

El grupo municipal de Alternativa Ciudadana de Ponteareas (ACiP) acusa al gobierno local de llevar malgastados más de 26.000 euros en plenos y comisiones de gobierno convocados "innecesariamente por descontrol y falta de previsión".



ACiP recuerda que en marzo se celebraron tres plenos en Ponteareas en un intervalo de dos semanas, siendo dos de ellos extraordinarios. "Esto provoca un desfase económico innecesario" señala el portavoz independiente, teniendo en cuenta que "los proyectos que había que llevar a pleno se podían haber llevado al ordinario de marzo".



González Carrera acusa al ejecutivo de excusarse en que el Concello tiene deudas para negar ayudas a los vecinos y a obras necesarias y, en cambio, lleva a cabo un "malgasto económico diario, todo lo contrario de lo que decía en la oposición".



ACiP achaca esta" convocatoria innecesaria de plenos" a "las desavenencias entre los socios de gobierno y la falta de concreción en los proyectos de obras que quieren solicitar a la Diputación".



Por su parte, el alcalde de Ponteareas, Xosé Represas, afirma que el número de plenos y comisiones extraordinarios está siendo similar al de los mandatos anteriores y asegura que se convocan "cuando no hay otro modo de hacerlo". Respecto a los plenos extraordinarios de marzo explica que muchos de los proyectos de obras fueron realizados por técnicos municipales, no subcontratados, y no se pudieron llevar a pleno hasta que estuvieron acabados.