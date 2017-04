Redondela prorroga el contrato del servicio de recaudación pese al rechazo de toda la oposición

El servicio de recaudación en Redondela seguirá externalizado al menos dos años más. El gobierno local, que gobierna en minoría, decidió prorrogar por este periodo la gestión de las tasas e impuestos a una empresa privada pese a que todos los grupos de la oposición -AER, PSOE, BNG y la edil no adscrita Raquel Quintáns- aprobaron en el pleno una moción en la que reclamaban la remunicipalización del servicio de gestión tributaria, censal, inspectora, catastral y recaudadora del Concello redondelano.



Desde la Agrupación de Electores explicaron que el contrato de la empresa que gestiona este servicio desde el año 2011 remató el pasado mes, aunque los responsables municipales decidieron en la junta de gobierno ampliar la concesión por un plazo de dos años prorrogables a dos más para evitar debatir en el pleno esta cuestión, ya que de esta manera la competencia sería exclusiva del alcalde.



AER, a través de su moción, apostaban por una gestión directa de este servicio por parte del Concello, al igual que intentaron lo mismo el pasado año con el contrato de limpieza de edificios públicos o con el abastecimiento de agua, en su línea de remunicipalizar los distintos servicios municipales según rematan las concesiones.



El portavoz de AER, Ricardo Figueroa, censuró la actitud del alcalde, Javier Bas, por acordar la prórroga del contrato antes de someter a debate la moción, y consideró "injusto" el informe de los servicios técnicos municipales que advierte que el Concello carece de medios personales y materiales para asumir la gestión, "puesto que focaliza toda la argumentación solo en los gastos y no en el servicio". Asimismo Figueroa también señaló que la facturación de la empresa este año "superó el máximo que permitía el contrato".



Por su parte el grupo municipal del PSOE propuso incluir una enmienda en la moción dirigida a estudiar la viabilidad de una gestión directa del servicio de recaudación, que también fue respaldada por toda la oposición.



El BNG mostró su apoyo a la remunicipalización del servicio "pero siempre manteniendo los actuales puestos de trabajo", y criticaron al gobierno local por "presumir de transparencia pero no demostrarlo en su gestión".