Las goteras del Auga da Laxe, a debate en el pleno de Gondomar

El Instituto de Ensino Secundario Auga da Laxe tiene goteras. Según asegura el portavoz del grupo municipal de Gondomar Concello Aberto (CABE), son consecuencia de una "deficiencia estrutural na cuberta que ocasiona innumerables problemas nas actividades do centro". Por eso pedirá apoyo mañana a la Corporación para exigir a la Xunta que resuelva de una vez por todas la situación y que las obras se realicen antes del comienzo del próximo curso 2017/2018.



Del Río afirma que las filtraciones pueden observarse en un aula general, en los pasillos de la segunda planta, en la sala de informática e incluso en la entrada al propio edificio, en el patio cubierto en el que se resguardan los alumnos cuando llueve.



La comunidad educativa, recalca el edil, ha remitido cerca de una decena de escritos a la Consellería de Educación desde que se originó el problema, hace años. "Non se dignou a contestar ningún e resulta evidente que a consellería debe resolver este problema que impide o desenrolo normal e adecuado das actividades do centro", argumenta.