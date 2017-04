Redondela ampliará a toda la playa de Cesantes la declaración de libre de tabaco

El edil Miguel Ángel Álvarez asegura que los arenales estarán a punto para el periodo vacacional después de acumular todo tipo de residuos durante los meses de invierno. "Aunque los temporales no fueron tan fuertes como del pasado año y no se encuentran tan mal, tienen muchos restos de algas, maderas, plásticos y sedimentos arrastrados por las mareas que serán retirados de forma manual", explica el concejal.



Los fumadores tendrán de dejar el paquete de tabaco en casa cuando acudan a la playa de Cesantes. El Concello de Redondela ha decidido ampliar este año a todo el arenal de A Punta la declaración como espacio libre de humos.



La restricción del tabaco ya se puso en marcha durante la pasada temporada estival, aunque solo afectaba a la zona norte de la playa, una iniciativa con la que el gobierno local pretendía dar un paso más en la mejora del principal arenal del municipio, que lucía por tercer año consecutivo el galardón de la bandera azul. Tras valorar los resultados y comparar la calidad de la arena con la zona que seguía siendo libre para los fumadores, los responsables municipales acordaron ampliar el área libre de humo a toda la playa.



El concejal de Medio Ambiente, Miguel Ángel Álvarez, explica que con esta iniciativa se pretende "concienciar a los usuarios de los perjuicios que causa el tabaco, tanto para la salud de los propios fumadores y de las personas que los rodean, como para el medio ambiente, puesto que las colillas que se entierran en la arena tardan varios años en descomponerse y causan un importante daño al entorno". Además asegura que es un residuo muy difícil de eliminar tanto con medios de limpieza manuales como mecánicos.



Así, el edil considera que con la restricción del tabaco se logrará un doble beneficio, ya que incidirá en la salud de los ciudadanos y también repercutirá en la mejora del ecosistema.



Los usuarios de la playa serán informados de la nueva medida con la instalación de señales en el entorno del arenal y se repartirán folletos informativos explicando los detalles de la iniciativa.



Álvarez aclara que no se trata de una prohibición, sino una recomendación, por lo que no se sancionará a las personas que fumen, aunque confía en que sirva para concienciar a la gente y reducir de forma considerable el tabaco en el arenal.