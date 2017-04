Nunca contemplé esta situación, ni tan siquiera que los emisores de tal mal despertar fueran, con un intervalo de menos de cinco minutos, Elvira y Manel.



No entendí que te ibas. O que te habías ido. No lo asimilé.



Han pasado horas. Sigo sin comprender. Quiero asumirlo. O no quiero.



Me cuesta entender que ya no podré preguntarle a Alba "¿cómo está el gordo?" -con ella siempre me refería a ti como "gordo", ¿sabías?- y no cerrar la conversación diciéndole "lo voy a llamar, tengo muchas ganas de verlo".



Que pena, Emilio. Te has ido y no te he llamado. Ya no puedo seguir disfrutándote, al menos aquí.



Me queda, menos mal, poder seguir viviendo nuestro último encuentro otoñal en la playa de Arealonga. "?Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca. Empujad al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas?"



Hasta pronto, compañero de alma. Compañero.



*Publicista