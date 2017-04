Los Muíños do Folón e do Picón estrenan nuevas instalaciones

El próximo sábado, día 8, tendrá lugar en el área de recepción de los Muíños do Folón e do Picón, en el Concello de O Rosal, la presentación de sus nuevas instalaciones. Dicha inauguración contará con la actuación, a las 20.30 horas, de la compañía de teatro Atrezo, que representarán la obra "Encrucillada no camiño".