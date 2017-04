El BNG de Mos critica el rechazo plenario del gobierno a la reforma del colegio de Atín

El grupo municipal del BNG de Mos ha criticado al gobierno local por "votar en contra de nuestra moción -en el último pleno- para la realización de mejoras en en el CEIP de Atín". La formación nacionalista asegura que "el PP pone como excusa que ya lo piensan hacer, pero no dicen cuándo".



El portavoz nacionalista en Mos, Miguel Anxo Aldea, afirma que "parece ser que para el PP cualquier cosa que presente la oposición y que suponga sacarle un poco de protagonismo, resulta un tanto molesta, y así aconteció en el pleno de marzo ante la moción presentada por el BNG instando a que el gobierno presione a la Xunta para que realice las mejoras necesarias en el CEIP de Atín.



Aldea expone que los puntos de la propuesta eran "instar a la delegación de educación de la Xunta de Galicia a que lleve adelante los arreglos en el colegio, dando plazos de ejecución del cambio de ventanas , del cierre perimetral, así como del arreglo de la parcela que solucionaría el grave problema de aparcamiento" y en segundo lugar, instar al gobierno del Concello a que lleve adelante el arreglo de la parcela del aparcamiento, así como do cierre perimetral si la Xunta hiciera caso omiso".



El BNG asegura que "tendrán que dar explicaciones a los padres y madres de los alumnos del centro escolar ante la negativa a aceptarlos" y añade que "no apoyar estos acuerdos demuestra que prefieren seguir saliendo en la prensa vendiendo ocurrencias partidistas, y no coger los problemas de frente y hacer presión a la Xunta".