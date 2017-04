Pinchos de lamprea a dos euros en locales del Concello de A Guarda

El Concello de A Guarda está en plena celebración de la "Ruta do Pincho da Lamprea do Miño" durante este fin de semana y el siguiente, los días 8 y 9 de abril. El horario de la ruta es de 11.00 a 13.00 horas y de 19.00 a 20.30 horas, a un precio de 2 euros el pincho. Los establecimientos de A Guarda que participan son: As Pozas, Bitadorna, Brétema, Brisamar, Camping Santa Tecla, Jamonería Anabel, Marbella y Xeito.