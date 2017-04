Nigrán busca ya destino a los 4,7 millones mientras Zona Franca trata de evitar el pago

Las arcas municipales de Nigrán todavía no disponen de los 4,7 millones que el Tribunal Supremo exige pagar a Zona Franca por el aprovechamiento urbanístico de Porto do Molle. Pero el Concello cuenta con esa cantidad, que supone casi un tercio del presupuesto municipal que maneja para este año -de 13,6 millones, tras prorrogar el de 2016-, y estudia en qué gastarla. La Administración municipal ha ganado el pleito interpuesto por el anterior gobierno del PP al Consorcio, pero parece que todavía tardará en cobrar. El ente estatal agotará la vía judicial para evitar el pago. Por el momento, confirma que recurrirá al Tribunal Constitucional, dado que considera que el fallo no entra en el fondo de la cuestión.



Hace quince días que ambas partes conocen la sentencia, firme. El alcalde la hizo pública esta semana durante el pleno de la Corporación y mostró su "gran satisfacción" por la victoria judicial. Es pronto para determinar cómo se va a invertir el dinero, señala, pero también admite que los departamentos jurídico y económico del Ayuntamiento estudian los detalles del fallo y del convenio urbanístico que ambas partes firmaron para determinar cómo hacerlo.



Convenio



Del millón de metros cuadrados del parque empresarial, el Concello debía quedarse con un 10%, 100.000 metros, en concepto de aprovechamiento urbanístico. El acuerdo establecía la venta de esa superficie por 9,4 millones al Consorcio, que pagaba la primera mitad de esa cantidad en dos plazos, uno de 3,7 millones en 2009 y otro de un millón dos años más tarde.



El resto del dinero debía utilizarlo para abaratar el suelo industrial y favorecer el desarrollo del polígono. El anterior gobierno popular, el presidido por el exalcalde Alberto Valverde, consideró que el ente estatal no había cumplido con esta parte, de ahí que denunciase el convenio y le requiriese dicha cantidad, originándose así el pleito.



El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ya dio la razón hace un año al Ayuntamiento por considerar que Zona Franca había recurrido la resolución de Valverde fuera de plazo. El Supremo confirma la argumentación de la sala gallega y el Consorcio insiste en que el asunto no puede resolverse por una mera cuestión de forma.



Suelo más barato



Fuentes del ente aseguran que sí se han rebajado los precios del suelo industrial en cumplimiento del acuerdo. Aseguran que el suelo industrial se ha comercializado a 120 euros el metro cuadrado y no a loa 135 del precio de mercado.



Así que ahora se abre una nueva fase judicial mientras que el Concello ya calcula cómo reinvertir el dinero. El alcalde apela a la prudencia e insiste en que "é preciso analizar con calma e responsabilidade os detalles para evitar dar pasos en falso". No obstante, baraja fórmulas para abaratar el suelo, de manera que resulte más atractivo y asumible para las empresas "preferentemente de Nigrán, para axudalas a desenvolver a súa actividade e a crear emprego, que é a nosa máxima".