A Guarda realizará obras de humanización en la Plaza do Reló

Plaza do Reló, ante el Concello de A Guarda. // D.B.M.

En los próximas días el Ayuntamiento de A Guarda ejecutará la obra de peatonalización parcial de la Plaza do Reló. Con esta obra se eliminará el tráfico y aparcamiento en la mayoría de la superficie de la plaza, según indicó el Concello guardés.



El ayuntamiento informa a los vecinos y vecinas que cuando esté finalizada la obra solo podrán circular vehículos desde la calle Bernardo Alonso a Cervantes, y desde la calle Colón también a Cervantes.



En esta nueva disposición se facilitará un aparcamiento para minusválidos y una zona de carga y descarga. Los carriles de circulación estarán limitados por bolardos extraíbles de acero inoxidable y se dotará de mobiliario al resto de la plaza.



La intención del Ayuntamiento con esta actuación es "poner en valor a Plaza do Reló como espacio de convivencia tranquila para todos los vecinos y vecinas, desde los más pequeños hasta los abuelos, lo que no se consigue con el tráfico existente en estos momentos".