Nigrán iniciará el área deportiva y de ocio del río Muíños tras el verano por 600.000 euros

El proyecto de regeneración del río Muíños está listo al fin tras cuatro años a vueltas. El Concello lo sacará a concurso en breve por 600.000 euros. Prevé iniciar las obras después del verano y terminarlas en un año. Se trata de una ambiciosa intervención con un doble objetivo. Por un lado, pretende recuperar el equilibrio natural del cauce y resolver el problema de las crecidas que erosiona gravemente las dunas de Praia América, entre otros efectos negativos. Por el otro, habilitará una zona deportiva y de ocio totalmente integrada en el entorno fluvial, en Porto do Molle.



El anterior gobierno municipal del PP encargó el proyecto en 2013 a un equipo multidisciplinar liderado por el arquitecto Ángel Santorio y el ingeniero forestal Javier Santiago, quienes explicaron ayer los detalles del plan, acompañados del alcalde, Juan González. Inicialmente habían diseñado un paseo fluvial de 9 kilómetros a lo largo del cauce, desde Chandebrito a Praia América, también con un complejo deportivo privado, un anfiteatro y un aparcamiento. El actual regidor ordenó modificarlo y centrar las intervenciones en la recuperación del río, muy deteriorado por las presiones urbanísticas de los asentamientos poblacionales, el parque empresarial Porto do Molle y la autopista.



El resultado final rebaja en 200.000 euros la inversión y consiste en un plan "respectuoso co medio e dirixido á conservación natural do río, sen ornamentación nin xardíns impostos, que habilitará un parque fluvial de referencia", señala Juan González.



La zona de ocio ocupará 300.000 metros cuadrados en el ámbito del parque empresarial. Contará con una pista de atletismo y otra de skate "totalmente integradas no espacio natural", además de espacios infantiles con tirolina y circuito para bicicletas.



Lagunas artificiales pioneras



Las actuaciones sobre el río se centrarán en la recuperación de la vegetación de ribera y la creación de bandas de protección en los márgenes para frenar la velocidad de la corriente y en la construcción de tres lagunas artificiales "pioneras en Galicia", según indican los responsables del proyecto, que actuarán como sistemas sostenibles de drenaje para contener el agua y evacuarla de forma natural hacia otros dos humedales ya existentes en el polígono.



Se incluyen además medidas para recuperar el comportamiento natural del río Nespereira en la medida de lo posible, ya que fue canalizado artificialmente con el desarrollo del parque empresarial.



Todas estas medidas tendrán continuidad con otro proyecto posterior de 200.000 euros, destinado a frenar la contaminación del agua del Muíños, que consistirá en la reparación de la red de saneamiento que discurre paralela al río para evitar vertidos de fecales.