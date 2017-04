Loureiro sopesa denunciar ante la justicia a Troitiño por "injurias y calumnias"

La concejala de Urbanismo de Mos, Julia Loureiro, ha salido al paso de la reciente petición de dimisión realizada por el grupo municipal GañaMos, que en el pasado pleno acusó a la edil, a través de su portavoz Francisco Troitiño, de "paralizar expedientes de sanción urbanñistica de manera arbitraria".



Loureiro le exige a Troitiño que "retire sus acusaciones, que consideramos muy graves, y, de no hacerlo, me reservo la posibilidad de emprender acciones legales e interponer una querella por presuntas injurias y calumnias". La edil califica al portavoz de Ganamos de "demagogo" y le recuerda que "aunque él no lo crea, en política no valle todo; y aunque ya no sabe qué hacer para llamar la atención, no se da cuenta de que estas tretas y malas artes no funcionan con el vecindario de Mos", asegura.



Loureiro explica que "los expedientes en el departamento municipal de Urbanismo, en el de Mos y en el de todos los Ayuntamientos, deben seguir un trámite legal y cumplir unos plazos que ni se pueden saltar ni acelerar, porque eso sí que sería una ilegalidad. Y eso es lo que se hace rigurosamente en el caso de Mos".



La edil señala que "los técnicos y jurídicos llevan los procedimientos de todos los expedientes de acuerdo con la normativa vigente y los políticos no podemos influir en el proceso, y yo por supuesto no lo hago". Concluye la concejala de gobierno afirmando que GañaMos "debe informarse mejor, ya que están totalmente desinformados" y apuntando que "los expedientes de infracción van a la Junta de Gobierno Local cuando tienen los informes tanto técnico cómo jurídico, nunca antes ni después".