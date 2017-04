Los coches ocupan más del 60% del espacio sin edificar del casco urbano de Ponteareas

Casi el 61% del espacio sin edificaciones del casco urbano de Ponteareas está reservado para los automóviles, para su tránsito y para su estacionamiento. Mientras que las aceras ocupan un 22% del espacio libre y a los parques y plazas les corresponde un 17% del casco urbano sin construcciones. Estos son los primeros datos que se desprenden del estudio de movilidad del Concello de Ponteareas que se está realizando en estes momentos financiado por la Diputación provincial.



El equipo redactor del estudio de movilidad del Concello de Ponteareas celebró ayer a lo largo de todo el día un acto en el salón de plenos precisamente para hacer públicos los primeros datos obtenidos sobre el uso del espacio libre en el casco urbano de Ponteareas. En la jornada, los técnicos entrevistaron a representantes de asociaciones y colectivos de la villa y la actividad estuvo abierta a todos los vecinos que quisieron acercarse.



3.200 coches en el centro



De acuerdo con el padrón municipal, en Ponteareas existe actualmente un coche por cada dos personas, lo que supone que en el centro de la villa existen aproximadamente 3.200 coches de residentes; existiendo 2.800 plazas de aparcamiento en edificios y más de 1.200 en las calles. Además de otras casi 700 plazas en aparcamientos temporales. En esta mismo área central se ubican también más de 150 locales comerciales y de alimentación.



Este estudio de movilidad, encargado desde el servicio de movilidad de la Diputación de Pontevedra que dirige Uxío Benítez, también revela que el 80% de las aceras del casco urbano de Ponteareas no son accesibles; la mayoría por no cumplir con el ancho mínimo de circulación peatonal y otras por tener excesiva pendiente.



Entre los aspectos positivos de la villa detectados en el análisis previo de este estudio destaca que los aproximadamente 6.000 vecinos que viven en el centro urbano puedan recorrer todo el área central en menos de diez minutos, lo que refleja la potencialidad del núcleo urbano.



Este estudio de movilidad está siendo realizado por el Estudio MMASA, que son también los redactores del proyecto "Ponteareas, Hábitat Saudable". Esta empresa fue seleccionada en la primera convocatoria de los fondos Feder realizada por el Ministerio de Hacienda. De este modo, el estudio de movilidad se alinea con la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado en la que Ponteareas va a recibir 5 millones de euros para invertir, entre otras, en la mejora de la movilidad sostenible.



Para todos los vecinos que no pudieron acudir a la jornada de movilidad de ayer, el Concello habilitó el correo electrónico mobilidade@ponteareas.gal para que puedan hacer sus comentarios sobre la movilidad de la villa.