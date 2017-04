As Neves servirá 20.000 raciones de requeixo con miel este Viernes Santo

El Concello de As Neves presentó ayer en el mercado municipal la programación de su vigésimo sexta "Feira do Requeixo e do Mel" que se celebrará este 14 de abril, Viernes Santo, y a la que antecederán actividades formativas, deportivas, gastronómicas y musicales.



La Sociedad Cooperativa Condado Paradanta preparará para la feria 20.000 bolas de requeixo que se podrán degustar con miel, azúcar, mermelada de frutos del bosque o la novedosa crema de requeixo, creación del asesor gastronómico Fran Sotelino, elaborada con chocolate blanco y vainilla. El precio de las raciones, que se servirán entre las 10.30 y las 21.30 horas, se mantendrá a 1,50 euros.



La feria comenzará con la actuación del grupo de música y baile tradicional A Barca de Loimil. El che estrella Michelín Pepe Solla ofrecerá un pregón "novedoso" en cuanto a su modo de dirigirse al público a las 12.00 horas. Seguidamente está prevista una gran degustación del requeixo y la miel. Por la tarde habrá actividades para los niños. Entre otras, a las 17.00 horas, el espectáculo Peter Punk. Sonará también el grupo Ronco&fol.



Programación



El miércoles, 5 de abril, a las 20.00 horas, se celebrará la actividad "Cociña en directo con requeixo e mel" en la que los cocineros Ángel Martínez y Víctor Otero prepararán platos elaborados con requeixo y miel. Será en EFA A Cancela y está restringido a 35 plazas. Para anotarse: 686978607.



Después del éxito del año pasado, se repetirá este viernes, 7 de abril, la actividad "Melqueixo miúdo", en el que los niños de 4º y 5º de Primaria del colegio nevense se acercarán a los orígines del requeixo y la miel de As Neves. Será en EFA A Cancela a las 9.00 horas.



Mujeres nevenses que elaboran el requeixo en sus casas serán las protagonistas el 8 de abril. Elaborarán su receta en el mercado municipal a las 19.00 horas. "Darán una clase con orgullo y humildad de cómo elaboran este producto en sus casas" explicó, ayer, el alcalde nevense, Xosé Manuel Rodríguez Méndez, en la presentación.



El Concello ha organizado una caminata para el jueves, 13 de abril, en la que los participantes podrán descubrir la parroquia de Cerdeira, en la que se encuentran los orígenes del requeixo y la miel. Comenzará a las 16.30 horas en el recinto de fiestas de la parroquia y durará tres horas. Ese mismo día a las 21.00 horas dará un concierto Malvela en el auditorio municipal, con capacidad para 250 personas.