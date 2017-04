Amoedo critica la política de empleo de la Diputación por fomentar contratos temporales

La teniente de alcalde de Redondela, María del Carmen Amoedo, calificó de "desfachatez" las críticas del PSOE al gobierno local por no utilizar toda la partida de empleo que le otorga la Diputación, desviando 51.597 euros a otros usos.



La edil popular asegura que el gobierno redondelano destinó más de 1.500.000 euros a distintos programas para fomentar el empleo en los últimos seis años."Los datos están ahí, somos el municipio de más de 10.000 habitantes con menor número de parados de la provincia de Pontevedra, más de un millón y medio de euros invertidos en planes de empleo y formación, además de numerosos convenios con empresas del área para la contratación de personal de nuestra villa", afirma Amoedo, que critica que durante los años de gobierno socialista "no sabían lo que era un plan de empleo y nunca habían solicitado uno, mientras ayuntamientos limítrofes como Porriño llevaban varios. Su política era ver cómo subía el número de parados en Redondela mientras no hacían nada por solucionar el problema", apunta.



La teniente de alcalde también censura la actuación de la Diputación en materia de empleo. Así destaca que mientras el gobierno redondelano apuesta por la formación y reorientación de los desempleados, desde el organismo provincial "fomentan los contratos temporales, incapaz de trazar un plan de formación y empleabilidad en condiciones".



Por último dice que seguirán trabajando "en esta senda que creemos que es la acertada".