Valverde: "Esta sentencia avala nuestra gestión"

El ex alcalde popular de Nigrán, Alberto Valverde, felicitó ayer a los vecinos porque esos 4,7 millones permitirán realizar obras en el municipio "aunque sea otro equipo de gobierno el que las gestione". En todo caso, indicó que la sentencia "avala nuestra gestión al frente del Concello...", dijo. En este sentido explicó que su gobierno no titubeó a la hora de reclamar el pago "porque Zona Franca no había facilitado la implantación de las empresas de Nigrán, hicimos lo que teníamos que hacer, independientemente de quien gestionase Zona Franca".



Asegura también que este dinero, más los intereses, que calcula en 400.000 euros, mejoran la situación ecónomica del Concello: "Nuestra gestión permite que el Ayuntamiento de Nigrán esté en la mejor situación económica de su historia"