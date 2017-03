El Supremo falla a favor de Nigrán y Zona Franca pagará 4,7 millones por Porto do Molle

El Consorcio de la Zona Franca de Vigo deberá pagar al menos otros 4,7 millones de euros al Concello de Nigrán por los terrenos del Polígono de Porto do Molle.



La obligación es firme tras haber fallado el Tribunal Supremo contra el recurso presentado por Zona Franca a una sentencia anterior del Tribunal Superior de Xusticia de Galicia (TSXG).



La cantidad que debe abonar ahora Zona Franca es la mitad de los 9,38 millones que el organismo se había comprometido a abonar por el 10% del aprovechamiento de los terrenos del parque empresarial cuando ambas partes firmaron el convenio urbanístico, en 2009. El 50% se lo ingresó poco después de dicho acuerdo, pero faltaba la otra parte, que Zona Franca podía destinar a facilitar la implantación de empresas de Nigrán en Porto do Molle, una cuestión que no hizo.



Reclamación



El Ayuntamiento, en vista de que no se había promovido la implantación de empresas de Nigrán, con Alberto Valverde -PP- como alcalde se la reclamó en 2013 y el ente estatal recurrió a los juzgados para evitar el pago. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) dio la razón a la Administración local, defendida por el abogado vigués Juan Yarza Urquiza, en una sentencia notificada conocida en enero de 2016.



Nuevamente el Consorcio de Zona Franca presentó un recurso, esta vez ante el Tribunal Supremo, y de nuevo la Justicia da la razón al Concello.



Los 4,7 millones de euros debían ser destinados por Zona Franca a acciones que permitiesen abaratar los costes de las parcelas para favorecer la instalación de empresas del municipio. En mayo de 2013, el gobierno municipal presidido por el exalcalde popular Alberto Valverde consideró que el organismo estatal no había cumplido con esta parte y decidió reclamar el ingreso de los 4,69 millones pendientes al organismo estatal.



El fallo corrobora los argumentos del letrado Juan Yarza, que consideraba nulo el recurso del consorcio al presentarse fuera de plazo. De hecho el Consorcio esperó seis meses para recurrir a los Tribunales el requerimiento de pago realizado por el Ayuntamiento en mayo de 2013.



El alcalde de Nigrán, Juan González, dio a conocer el resultado de la sentencia en el pleno celebrado el miércoles.