La federación de comercio de Ponteareas elige una directiva de diez representantes

La directiva elegida de la Federación de Comercio, Hostalería e Servizos de Ponteareas, recientemente constituida en asamblea, está formada por diez personas que representan a asociaciones de estos sectores preexistentes y que se han unido a la federación y a los comerciantes y hosteleros que no pertenecían a ninguna asociación.



De acuerdo con los estatutos de la federación, la junta directiva debe contar con dos representantes de cada asociación y dos representantes del conjunto de socios individuales.



Precisamente, la semana pasada, la edil de Comercio, Inés Vidal, mantuvo una reunión, a la que asistieron cerca de treinta comerciantes y hosteleros no incluidos en ninguna de las asociaciones, que quieren "alcanzar una participación activa en la federación de comercio, con voz y voto", señaló Vidal.



En la junta directiva los representantes de la Asociación Praza de Abastos son Antonio (carnicero) como tesorero y Marisol (pescadera) como vocal. De la Asociación de Hostalería son Marcos (Cafetería La Clave) como vocal e Isidoro (Tapería McDona) como vicepresidente. De la Asociación Ponteareas Comercial: Pilar Rivero (Mercería Alpi) y María (Barriguiñas) como vocales. Los representantes de los comerciantes no asociados son Laura Parto (Floristería Román) como secretaria y Estrella Rodríguez (Tien21) como vocal. Los representantes de los hosteleros no asociados son María (Tapería La Sartén) como presidenta y Rocío (Tapería O Muíño) como vocal.