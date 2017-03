GañaMos pide la dimisión de Loureiro por "paralización arbitraria de expedientes"

El portavoz del grupo municipal GañaMos, Francisco Troitiño, ha pedido la dimisión de la concejala de Urbanismo de Mos, Julia Loureiro, por la "las demoras injustificadas en la apertura de expedientes y en muchos casos su paralización arbitraria, quedando sin la aplicación de la sanción correspondiente".



El edil se refirió a tres ejemplos concretos. El primero está en el Camiño Carballo do Can, donde asegura que "GañaMos denunció una rampa que invade la vía pública y dificulta la circulación en el camino cuando esta calle está muy cerca de las oficinas de la policía".



Troitiño afirma además que "la junta de gobierno del 8 de febrero, en el expediente iniciado por nuestra denuncia sobre un aparcamiento de gabarras en una zona rural que ocasionaba riesgo de accidentes, declaró ilegal la instalación, con orden de paralización. Ante la continuidad de la actividad no se interpuso ninguna sanción hasta ser reclamada de nuevo por GañaMos el pasado 10 de marzo", asegura el concejal.



El edil también se refiere a una obra realizada en la nave empresarial Redphon. Asegura que desde septiembre de 2015 pidió "la comprobación de una ilegalidad evidente y una vez hecha se certificó que no era legal por exceso de altura, de ocupación y un retranqueo inferior al permitido". GañaMos afirma que se "produjeron más demoras, la obra siguió avanzando hasta estar a punto de rematar y pretenden legalizarla, con la aprobación del PXOM, lo cual refleja una connivencia con los promotores para infringir la legislación vigente", concluye el Francisco Troitiño.