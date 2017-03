El BNG de Mos asegura que la deuda municipal supera los 11 millones

El BNG de Mos ha asegurado que "la deuda real del Concello de Mos, que queremos recordar lleva gobernado por el PP desde hace ocho años y medio, es de 11.307.212 euros; una gran cantidad para un municipio como el de Mos, fruto de la pésima política económica que hace el gobierno", asegura la formación nacionalista. El Bloque mosense afirma que "se debe a los bancos 9,5 millones, y en facturas 1.717.352 euros", añadiendo que "los politicuchos que tenemos en el Concello se hacen trampa a sí mismos cuando leen los datos del informe de Intervención, cual tahures económicos que tanto abundan en el PP; sólo dicen lo que les va bien, y no se cortan al decir que hay un superávit de 452.000 de euros, pero lo que no dicen es que este superávit es irreal, porque obviamente lo tienes si no pagas las facturas, algo obvio pero muy útil para engañar a los ciudadanos", apuntan desde la formación nacionalista.