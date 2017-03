As regueifas tradicionais chegan ás aulas de Nigrán

| Alumnos dos colexios de 5º e 6º de Primaria dos colexios nigraneses Humberto Juanes e Mallón participaron onte nun obradoiro de regueifas da man dos músicos Luis Caruncho e Pinto de Herbón. A actividade, impulsada polo Servizo de Normalización Lingüística do Concello dentro do programa cultural do Ano Casares, continúa hoxe no centro educativo de Vilariño.