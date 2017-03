El PSOE mosense asegura que el CIM se creará gracias su moción plenaria

El PSOE de Mos asegura "no poder creer lo que salió en prensa hace unos días, cuando la alcaldesa de Mos anunció la creación del CIM (Centro de Información a la Mujer), y pensamos que una vez más será una vendida de humo, pero si realmente al final se crea, pues será una satisfacción para nosotros ser los que empujamos a que el Concello de Mos cumpla con los derechos de la mujer".



Señala que "la sorpresa se produjo cuando un día antes del pleno y después de haber presentado nuestra moción para crear un CIM en Mos, el Concello anuncia que se creará, y sin embargo en el pleno el PP vota en contra de la moción".



La formación asegura que "ese mismo día pedimos la documentación que existe de dicha creación y todavía no fue entregada, sólo hemos visto en prensa la visita de la secretaria xeral de Igualdade, lo cual nos confirma que no hay nada y que el gobierno del PP no sabía ni que existían los Centros de Información á Muller".