Ponteareas convertirá las instalaciones de Canal Tea del auditorio en locales de reunión

El espacio que ocupaba la desaparecida Radio Televisión Municipal de Ponteareas, Canal Tea, en el auditorio municipal está actualmente sin uso y el Concello quiere sacarle provecho ante su carencia de dependencias municipales disponibles.



Por este motivo, el grupo de gobierno llevó a pleno y aprobó la semana pasada una memoria descriptiva y valorada de las obras necesarias para adaptar parte de ese espacio en el auditorio para convertirlo en locales de reunión, redactada por la arquitecta municipal, con un presupuesto de 60.600 euros.



El gobierno quiere destinar esos locales adaptados a atender las demandas de los colectivos que les piden espacios para reunirse y también a actividades culturales o sociales ligadas del propio auditorio.



En esta actuación se adecentarán casi todas las dependencias de la desaparecida, en 2012, radio televisión municipal. Únicamente quedará sin tocar el espacio en el que estaba la radio porque "no se consideró tan prioritario, y no se abordará la reforma de ese espacio esta vez, pero todo lo demás sí, gran parte se va a abordar en esta obra para contar con esos locales necesarios para actividades propias del Concello y también para facilitarle a colectivos sociales" explica el alcalde ponteareano, Xosé Represas.



Un año de espera



"Tenemos demandas de colectivos que podrían tener encaje aquí, en este espacio, porque nos piden locales para reuniones que no tenemos y ahí sí se habilita un local multiusos que se puede destinar a reuniones de colectivos, más allá de espacios concretos o despachos para algunos colectivos", apunta el regidor.



Y son precisamente cinco colectivos ponteareanos: Ponte Solidario, Círculo Feminista, Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Ponteareas, Adenco y As Brétemas los que llevan más de un año esperando que el Concello les facilite un local para compartir entre todos que utilizarían para sus reuniones y también como almacén. El gobierno local se comprometió a darles una solución este mes pero todavía siguen a la espera.