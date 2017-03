El nuevo colegio Igrexa acortará los plazos al aceptarse su tramitación por la ley exprés

Un cambio en la tramitación urbanística de los terrenos del nuevo colegio Igrexa de Chapela acortará los plazos de esta infraestructura, que podría ser una realidad antes del curso 2019/20, la fecha anunciada a mediados del pasado mes por los conselleiros de Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, y la titular de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Beatriz Mato, durante una comparecencia realizada en Redondela ante la comunidad educativa.



El proyecto se encuentra desde hace meses pendiente del cambio de uso de los terrenos, una parcela de 34.000 metros cuadrados ubicado en la zona de Cidadelle -conocido como "Finca da Ginaria"-, que pasará a suelo dotacional para permitir la construcción del nuevo centro escolar. Este trámite, que debe aprobar la Xunta, se realizará finalmente por la vía de la ley exprés -también llamada Ley Citroën- aprobada por el gobierno gallego para desatascar proyectos públicos urgentes o de especial interés.



El gobierno redondelano siempre había apostado por esta vía para acelerar los trámites de esta actuación, pese a que fue descartada por la consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, ya que entendía que se trataba de una actuación de interés local y no de carácter supramunicipal. En este sentido consideraba que la viabilidad del proyecto exigía la elaboración de un Plan Especial de Infraestruturas e Dotacións (PEID). La propia conselleira explicó hace algo más de un mes en una visita a Redondela que los técnicos de su departamento valoraron que esta era la fórmula urbanística de mayor seguridad jurídica.



Sin embargo, un cambio de parecer de última hora permitirá aplicar la ley exprés para agilizar la tramitación, como recogía ayer el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), con la publicación del periodo de información pública (20 días) del expediente.



La concejala de Urbanismo de Redondela, María del Carmen Amoedo, explica el cambio de postura de la Xunta al estimarse un recurso presentado por el gobierno local en el que justificaba que el interés de esta actuación no es de ámbito local, ya que el cambio de ubicación del colegio está motivado por la ampliación de la AP-9, una infraestructura de ámbito supramunicipal. "Este cambio de criterio permitirá acortar los plazos de toda la tramitación de manera considerable", destaca la edil, aunque evitó dar fechas del inicio de las obras ya que esta dependería de las alegaciones que se puedan presentar en el periodo de exposición pública.



Esta información ya fue trasladada a la comunidad educativa del colegio Igrexa y a la Asociación de Afectados por la ampliación de la Autopista.