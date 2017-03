El crecimiento de población de Ponteareas será menor al previsto en el Plan Xeral

El edil de Esquerda Unida (EU) de Ponteareas, Lino Costas, afirma que la Xunta le ha dado la razón sobre la previsión de crecimiento de población de Ponteareas, para los próximos 12 años, incluida en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), pendiente de aprobación definitiva.



Costas asistió el viernes 17 de marzo a la reunión que la directora xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, Encarna Rivas, y varios técnicos de su departamento, mantuvieron con portavoces del gobierno local, de los grupos de la oposición y técnicos municipales. "En el transcurso de la reunión, desde la Xunta manifestaron que la capacidad residencial contemplada en el PXOM de Ponteareas excede a las necesidades de acuerdo con la evolución de la población del ayuntamiento, ya que la población está estancada y no se prevén cambios al respecto" señala Costas, quien añade que "tal y como advertía Esquerda Unida, el incremento previsto de nuevas áreas urbanizables no está justificada, por lo que para la aprobación definitiva del PXOM, será necesario reducir ese incremento a lo estrictamente necesario. Y esto tanto para el suelo urbanizable como para el núcleo rural".



Costas recuerda que respecto al suelo industrial de A Lomba, desde la Xunta coinciden con lo expuesto por EU de que "no está justificada la necesidad de incluir en el plan una superficie de más de 600 mil metros cuadrados, que triplica lo contemplado en el Plan Sectorial de Áreas Empresariais de Galicia.