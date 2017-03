Cangas limita la duración, horario y ruido de las Festas do Cristo y sancionará a infractores

Las Festas do Cristo de Cangas tendrán una duración de nueve días y un horario de actividad que comenzará a las seis de la tarde y terminará a la una y media de la mañana los días de semana y a las tres y media los viernes, sábados, domingos y festivos. Los feriantes tendrán dos días de margen para montar y desmontar sus instalaciones, quedarán prohibidas las atracciones con animales y el nivel de sonido de la megafonía no podrá exceder de 85 decibelios durante el día y de 65 desde las diez de la noche. Quienes incumplan estos requisitos, u otros recogidos en la ordenanza municipal que se está tramitando, podrán sufrir el cierre del negocio y multas económicas de hasta 3.000 euros.



El tripartito llevó ayer a Xunta de Goberno Local la "Ordenanza reguladora do outorgamento de licenzas para a ocupación do dominio público por atraccións feirais desmontables, casetas e similares durante as Festas do Cristo", en la que se establecen los requisitos que deberán cumplir los solicitantes y las sanciones que afrontarán los infractores. La presentación de solicitudes finalizará 15 días antes del inicio de las actividades, y junto a la instancia con los datos personales y empresariales deberán acreditarse el alta en la Seguridad Social y estar al día en las obligaciones laborales y fiscales y en las revisiones técnicas de los aparatos, así como disponer de un seguro de responsabilidad civil con una cuantía mínima de 150.000 euros para cubrir daños al público y a terceros, tanto durante los días de fiesta como los de instalación y desmontaje de las casetas y atracciones.



El Concello dará licencia a todas las instalaciones que cumplan los requisitos si la disponibilidad de espacios supera la demanda. De lo contrario, los adjudicará atendiendo a criterios de antigüedad en la participación en las fiestas en los últimos años, la novedad del puesto y no haber sido apercibido o sancionado previamente por incumplimiento de las obligaciones.



La nueva ordenanza prohíbe modificar la situación y dimensiones de las parcelas adjudicadas, así como su transmisión a terceros o variar la actividad autorizada. Las autorizaciones tendrá validez para los días de fiesta y también para los dos días anteriores y posteriores para el montaje y desmontaje, que reduce a uno si se trata de puestos de comida y bebida. Desde su aprobación quedará expresamente prohibido perforar la vía pública para anclar los puestos, así como instalar atracciones con animales. Se cobrará una fianza para responder de ello y también de que se mantengan las condiciones de ornato, limpieza y salubridad.