El atractivo turístico del pan de maíz

No se lo plantearon como un reclamo de visitantes pero indirectamente lo han tenido. La Asociación Quinta do Piñeiro, de Salvaterra, comenzó a organizar un taller de elaboración de pan de maíz tradicional en una vivienda particular y no ha parado de recibir llamadas de interesados incluso desde Madrid. Ya van por su tercera edición.

Nunca pensaron que organizar un taller de elaboración tradicional de pan de maíz pudiese tener tanto reclamo. A los integrantes de la Asociación Quinta do Piñeiro, de Salvaterra, se les ocurrió poner en marcha un curso de pan de maíz como idea para recaudar fondos para financiar su Festa da Sementeira, del próximo 14 de mayo, y se han visto desbordados por la demanda.

El primer taller se celebró el pasado sábado. Solo una hora después de anunciarlo en las redes sociales ya habían completado sus 20 plazas. Para este sábado han organizado un nuevo curso y los alumnos se cubrieron en un solo día. Ante tanta solicitud, están organizando una nueva edición para marzo y ante el nuevo aluvión de peticiones, no descartan organizar otro en verano.

Josefa y su hijo Felipe, ambos de la parroquia de Meder, son los encargados de elaborar el pan de maíz que se sirve en la Festa da Sementeira cada año. Conocedores del éxito de su pan y preocupados porque se pierda su receta tradicional, la directiva de la asociación los animó a ejercer de profesores y aceptaron hacerlo junto a otro vecino, Alberto.

Asistir al curso le cuesta a cada alumno 10 euros. En el primer curso participaron alumnos de Madrid, Ribadavia, Porriño o Ponteareas. La clase comenzó a las tres de la tarde y dura hasta la cena, a base de huevos, chorizos fritos y pan de maíz recién horneado. Los alumnos conocieron cómo se desgrana el maíz y cómo se muele, también aprendieron a preparar el "fermento" y a amasar las bollas de pan en la artesa. El momento de cerrar la tapa del horno fue uno de los más anedcóticos. "La tapa hay que sellarla con excrementos de vaca y no hubo demasiados voluntarios entre los alumnos para hacer esa tarea", explica Fran Sousa, uno de los organizadores.