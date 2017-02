Un nigranés víctima del nazismo

Su familia lo creía muerto en la Guerra Civil, pero el historiador Enrique Barreira Bieitie revela que Jaime Martínez Pereira, vecino de Panxón, fue asesinado en el campo de exterminio nazi de Mauthausen a los 24 años. Su sobrina Elvira Farias, su única descendiente, acaba de enterarse del verdadero y trágico final del hermano de su madre. El Concello investigará su trayectoria tras rendirle homenaje mañana con una placa en A Porqueira.

"Suponíamos que se había muerto en la Guerra Civil, pero nunca que hubiera sido fuera de España". La nigranesa Elvira Farias Martínez expresaba ayer su asombro ante el inquietante descubrimiento sobre el trágico final del hermano de su madre. La familia creyó siempre que Jaime Martínez Pereira, nacido en 1917 el barrio de Carregal, en Panxón, había perdido la vida en el frente. La investigación del historiador ferrolano Enrique Barreira Bieitia, publicada en su libro "Galegos en Mauthausen", ha dado un giro a sus suposiciones. Confirma fue asesinado por el nazismo, y no sobre el campo de batalla nacional.

Lo que era un capítulo cerrado de la de la trágica historia de su familia se ha convertido en una nueva herida abierta. "Eran siete hermanos y todos murieron muy jóvenes. Uno de ellos, quemado a los 3 añitos. De Jaime nunca se supo nada desde que se fue a la guerra. Siempre pensamos que había fallecido poco después de marcharse sin más. Pobriño, lo que tuvo que haber pasado y su familia sin enterarse", expresaba su única descendiente ayer en el archivo municipal, donde pudo acceder a los registros donde aparece la última pista de su tío. El Ayuntamiento lo dio de baja del padrón tras ser llamado a filas por el bando nacional en 1938. A partir de ahí, no hay más constancia sobre él en los documentos municipales. La siguiente huella de su trayectoria aparece ya en el estudio de Barreira Bieitia, que también ofrece pocos aunque muy reveladores datos sobre el destino final de Jaime Martínez Pereira. Lo sitúa en el listado de trescientos gallegos ajusticiados en Mauthausen. Sin fecha de ingreso primero en la prisión a Estrasburgo con el número 3072 y deportado el 13 de diciembre de 1940 al citado campo de exterminio, donde moriría un año después, el 29 de diciembre de 1941, entre otros 300 gallegos y 8.500 españoles.

Exposición

La información ha llegado a Nigrán de la mano de la Asociación Galega de Amizade con Israel, que mantiene abierta una exposición en el auditorio municipal sobre la presencia gallega en el citado campo de exterminio alemán, que recoge documentos y fotografías sobre aquel calvario y ofrece pistas sobre cómo pudo haber llegado Jaime a Mauthausen. "Al igual que otros muchos gallegos en su misma situación, Jaime pudo haberse pasado al bando republicano en la Guerra Civil", explica Natalia Costas, vecina de Nigrán integrante de la citada asociación que se ha empeñado en que la muestra se dé a conocer en su municipio en colaboración con el Concello. "Aquellos gallegos que desertaron de las filas nacionales escaparon a Francia al terminar la contienda. Y allí fueron deportados a campos de exterminio tras la invasión nazi tras considerarlos apátridas el régimen franquista. En el caso de Jaime tenemos una anécdota muy interesante. Su partida de nacimiento indica que nació el 30 de abril de 1017, pero el registro de Mauthausen señala que lo hizo el 14 de abril, porque así lo dijo él mismo. Puede ser que exista un error en la documentación oficial o también que él quisiera reivindicar de manera simbólica con esa información la proclamación de la República", argumenta.

Homenaje

Al igual que su familia, el Ayuntamiento también se ha enterado por el colectivo de la historia de Jaime. Y prevé poner el broche a la muestra que conmemora el Holocausto con un homenaje mañana a las 17.30 en la plaza Mestra Dona Manuela de A Porqueira, donde reside ahora su única familiar viva y en la que se colocará una placa en su honor. Después tomará la palabra Francis Papiernik-Wolanowsky, hija de dos supervivientes de los campos de concentración nazis, que ofrecerá una charla en el auditorio municipal a las 18.00.

Quien no se perderá los detalles de este testimonio será Elvira Farias. "Quiero saber lo que pudo haber sufrido mi tío", al que no llegó a conocer por su temprana y cruel muerte, explicaba ayer a este diario. "Me hubiera gustado tener más datos sobre él, pero en la familia no se hablaba del tema porque había mucho miedo. Ojalá ahora se descubra toda la verdad", afirma.

El alcalde, Juan González, licenciado en Historia, recoge el guante. "Por suposto que indagaremos na traxectoria deste veciño", avanza. Inició hace años una investigación sobre la presencia de nazis en el municipio tras la caída del régimen de Hitler. Ahora se le abren nuevos caminos para profundizar en nuevos capítulos de la historia de la comarca.