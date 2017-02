Carlos pide ayuda para su huerta

Carlos Rodríguez, un vecino tetrapléjico de la parroquia ponteareana de Moreira que puso en marcha una huerta ecológica en 2007, Ekohuerta, pide ayuda económica para poder reconstruir su vivienda y su vivero, después de que el temporal dañara, el viernes por la noche, su medio de vida. "Un torbellino me destruyó la vivienda y un local-vivero donde hacía mis semilleros", relata Carlos.

El fuerte viento levantó el tejado de la construcción desplazando las chapas que lo componían a 10 metros de distancia, para caer sobre la vivienda de Carlos, rompiendo también parte de su tejado y destruyendo su pequeño invernadero de cristal. "Lo peor es que no lo tengo asegurado y ahora estoy lanzando una campaña de colaboración" explica Carlos, que asegura haber perdido también numerosas plantas y frutales.

Esta pérdida se suma a otra que sufrió hace tres meses cuando "un rayo me cayó en casa y me quemó todos los electrodomésticos, vitrocerámica, televisión... y hace quince días las intensas heladas me quemaron muchísimos frutales tropicales", lamenta.

Asegura que necesitará "unos 2.000 euros" para reflotar las estructuras más importantes y poder continuar con su labor. "Quien quiera colaborar puede informarse en carlosekohuerta.serhacer.org y recibirá una planta en agradecimiento cuando recupere mi Ekohuerta", afirma.