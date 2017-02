La cantante estadounidense Joan As Police Woman encabeza el cartel del Play-Doc Festival

Los organizadores de Play-Doc Festival Internacional de Cine Documental han elegido a la cantante y compositora estadounidense Joan As Police Woman para la actuación estelar de su edición 2017, que se celebrará en Tui del 22 al 26 de marzo. No viajará sola a Tui, lo hará acompañada por el multiinstrumentista Benjamin Lazar Davis. Ambos presentarán en Tui el 24 de marzo su recién estrenado quinto álbum, "Let It Be You", y también temas clásicos de su extensa discografía.

Por otro lado, la programación musical de Play Doc se realiza un año más en colaboración con el festival Sinsal SON Estrella Galicia, y se completa con las actuaciones de Star Rover (Brooklyn) y The Dirty Coal Train (Lisboa).

La colaboración entre Play-Doc y Sinsal SON Estrella Galicia, festival de música que se celebra en el mes de julio en la isla de San Simón (Redondela), tiene como objetivo poner en común ambas experiencias y aunar esfuerzos para ofrecer la mejor propuesta musical posible al público del festival de Tui. Las entradas para los conciertos están ya disponibles en venta anticipada en www.ticketea.com y en www.play-doc.com.

Aunque es conocida musicalmente como Joan As Police Woman su nombre real es Joan Wasser. Una artista profundamente arraigada en el soul pero que domina infinidad de estilos, también conocida por sus colaboraciones con Antony and the Johnsons, Rufus Wainwright, Lou Reed, Sheryl Crow o David Sylvian.

De su primera visita a Galicia fue responsable precisamente el Festival Sinsal en el año 2006, en la ciudad de Vigo.