El pleno de Porriño confirma a Landín como no adscrita y el BNG se queda con un edil

El BNG ya cuenta oficialmente con un solo edil en Porriño y Sabela Landín ya está, oficialmente también, fuera de la formación nacionalista. El pleno de la corporación confirmaba ayer lo que, salvo mayúscula sorpresa, se sabía que iba a pasar. Sabela Landín es nueva concejala no adscrita y portavoz del grupo municipal de no adscritos, mientras que el grupo municipal del BNG pasa a estar integrado únicamente por Pedro Pereira, quien ya era su portavoz antes de la división del grupo. Del mismo modo, tal y como confirmó la formación frentista el pasado 12 de enero, Landín pasará a ser formalmente expulsada del partido a todos los efectos.

Ambos concejales funcionaron ya de manera independiente en la sesión celebrada en la tarde de ayer. De hecho, ya no se sentaron juntos, pasando a estar Pedro Ocampo, portavoz de EU-Son en la corporación, entre los dos representantes. Queda por tanto meridianamente claro que Landín no tiene pensado renunciar a su acta de concejala. Lo que sí está todavía por confirmar es si se integrará en el gobierno local. Por lo de ahora, es evidente que las relaciones entre ambas partes son buenas - algo que volvió a quedar de manifiesto en la sesión plenaria de ayer-, si bien ninguna de ellas reconoce que se haya comenzado una negociación abierta y formal para que el ejecutivo pase a sumar un edil más a los seis con los que ya cuenta.

Pereira abandonó la sala

El momento más tenso del pleno no fue la constitución del grupo de no adscritos pero sí tuvo como protagonistas a Pedro Pereira y a la alcaldesa, Eva García de la Torre. El motivo fue una discusión en torno a la inclusión en el orden del día de una moción de urgencia destinada a dar conformidad plenaria para que Augas de Galicia realice una obra de saneamiento en el barrio de Vacaría, en Budiño.

Pereira reprochó a la regidora que lo incluyese antes de otras mociones que ya estaban previstas en el orden del día. De la Torre por su parte alegó que era una competencia de la alcaldesa y que era un proyecto de máxima importancia para los vecinos, por lo que no quería arriesgarse a que no diera tiempo a aprobarse. La discusión fue subiendo de tono hasta que Nelson Santos pidió la palabra para señalar que estaba de acuerdo con Pereira, ante lo cual De la Torre afirmó que "es que ustedes llevan de acuerdo desde el principio de la legislatura, deberían coaligarse". Inmediatamente después Pedro Pereira recogió su material de trabajo y abandonó la sala. A petición de EU-Son se hizo un receso para intentar reconducir la situación pero Pereira ya no volvió a participar en la sesión. El punto conflictivo fue finalmente tratado al final del orden del día y aprobado por unanimidad.