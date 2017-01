Ponteareas insta a que se alerte a la Policía de "comportamientos incívicos" de dueños de perros

Ponteareas inicia esta semana una campaña informativa contra la presencia de excrementos de perro en las calles. El Concello repartirá folletos enmarcados en la campaña "Ponteareas limpa é o teu fogar" para concienciar a los vecinos que eluden recoger las deposiciones de sus mascotas de "la necesidad de que todo el mundo respete el medio público; es una campaña novedosa e imaginativa en la que el propio perro es el protagonista y reclama la atención de su dueño para el cuidado e higiene de los lugares públicos", explica el alcalde y concejal de Medio Ambiente, Xosé Represas.

El gobierno local insiste en la importancia de la colaboración ciudadana, no solo de los dueños de los animales, sino también de todos los lugareños para que alerten a la Policía local de los posibles "comportamientos incívicos" de algunos propietarios de perros.

Sanciones

En caso de ser visto por un agente el dueño de un animal que no ha recogido las heces depositadas en un espacio público será sancionado con un importe de 30,06 euros. El gobierno local descarta, al menos por el momento, modificar la ordenanza municipal vigente de limpieza viaria, que es la que, entre otras cosas, recoge las posibles multas económicas sobre esta materia. "No queremos tener que sancionar, no queremos recaudar ni un solo euro por esto, lo que queremos es que se respete el espacio púbico y tengamos Ponteareas limpia" apunta el regidor, quien asegura que "los folletos ya los tenemos listos y esta semana se empezarán a repartir".

El regidor considera que no se puede generalizar porque muchos dueños de mascotas actuán correctamente recogiendo los excrementos, pero sí reconoce que "en determinadas zonas hay puntualmente un comportamiento incívico por parte de algunas personas, dueñas de perros".

El gobierno local ya había tratado de reducir los excrementos de perro instalando, en mayo de 2016, papeleras dispensadoras de bolsas de plástico en algunos puntos del centro urbano. Sin embargo, Represas reconoce que "tuvo algún efecto pero no todo el deseado".

Salud pública

En esta campaña informativa, el Concello advierte que los excrementos de perro "son una gran fuente de contagio de enfermedades capaces de infectar a las personas" y en Ponteareas es habitual ver heces en parques y jardines. Por eso, en esta campaña se pide a los dueños de mascotas que no lleven a los animales a lugares donde juegan niños.