Desagravio a Alejo Diz Jurado

Alejo Diz Jurado fue alcalde de Tui de 1918 a 1922 y también en 1931. Fue detenido después de la sublevación de 1936, juzgado el 13 de octubre por rebelión militar y fusilado el 30 de aquel mismo mes en la Alameda tudense. Antes estuvo en Dinamarca para investigar los sistemas de la seguridad sanitaria en Centroeuropa y así valorar las posibilidades de implantación en España, por lo que puede considerarse uno de los precursores de la actual Seguridad Social.

El BNG de Tui ya hizo pública su propuesta y el colectivo de opinión Levada Libre ha pedido que toda la Corporación tudense se pronuncie. Se trata de que el nuevo centro de salud de Tui reciba el nombre de Alejo Diz Jurado, médico y político gallego, que fue alcalde de Tui y al que fusilaron en 1936.

La denominación por el Sergas al nuevo Centro de Salud con el nombre de esta personalidad histórica, sería un acto desagravio a un hombre conservado en la memoria colectiva pero que no cuenta siquiera con una placa de reconocimiento en la ciudad de la que fue alcalde.

En su escrito, Levada Libre expone a la Corporación que en Tui "existió un medico al que llamaban de los pobres, por su trabajo gratis con los más desfavorecidos", refiriéndose a Alejo Diz.

Este colectivo defiende que además de los méritos académicos "era un defensor a ultranza de la sanidad pública y gratuita". "Así, como profesional de reconocido prestigio recibe el encargo de trasladarse a Dinamarca para estudiar el sistema de sanidad en aquel país para aconsejar al gobierno de España sobre el seguro sanitario". Este hecho fue el germen de la Seguridad Social, lo que entonces causó un gran debate, sobre todo entre el colectivo de médicos.

Sigue siendo recordado

Para Levada Libre, a pesar de los años pasados desde su muerte violenta sigue siendo muy recordado en toda la comarca. "Recordado por gente que le conoció personalmente y por la la tradición oral de generaciones anteriores".

Los ediles del Bloque de Tui en su iniciativa consideran "que es de justicia y merecedor, que el nuevo centro de salud de Tui lleve el nombre del doctor Alejo Diz Jurado, un hombre "bo e xeneroso", por su labor y compromiso social con el pueblo de Tui, pueblo que sigue transmitiendo a las generaciones más jóvenes su agradecimiento de las personas que atendió y cuidó cómo médico de los pobres" como así fue y sigue siendo popularmente conocido.

La escritora Marga do Val es otra de las defensoras de la iniciativa. Destaca en un escrito que "o centro de saúde de Tui precisa un nome e para min só pode levar un, eu quero pedirlle á cidadanía tudense que lle poña este nome: Alejo Diz Jurado. Un nome que é sinónimo de "saúde" e enche de contido a palabra "Tui". A memoria ten gardado este nome nunha arca fermosa, alí espera silencioso, entre os retratos da familia, nos relatos do cotián que chegan por herdanza, no aprendido que se transmite polas rúas da cidade por onde andan os nomes que regresan, para sabermos quen fomos un día, para aprendermos xenerosidade e entrega, fronte á represión e loucura".

Marga Do Val también documenta que "a crónica dun xornal conta que foi el quen acudiu para atender aquel rapaz de catorce anos ferido nos sucesos de Sobredo, o 22 de novembro de 1922, un día en que xa se ventaban malas novas".

Recuerda que "Alejo Diz Jurado non ten placa, mais aínda que nel mataron entrega e xenerosidade, non poideron matar o agradecemento que se transmitiu ás xeracións máis novas de todas as persoas ás que atendeu como médico dos pobres".

Otra de las cuestiones que el foro de opinión Levada Libre considera para solicitar el nombre del centro de salud para el médico y político es que en su momento fue un decido impulsor del busto de Sócrates que Levada Libre, con la ayuda del Ayuntamiento y del pueblo de Tui en general, pudo recuperar "después de la barbarie de su destrucción".