Nigrán organiza otro festival para mantener su proyección gallega tras perder PortAmérica

El festival PortAmérica abandona Nigrán y el Concello ya trabaja en la organización de un festival similar con el fin de mantener la proyección que el certamen le ha aportado a lo largo de los últimos cinco años a nivel gallego. Así lo confirma el alcalde, Juan González, que recibió la tarde del jueves "por sorpresa" la noticia del traslado de la principal cita musical del municipio a Caldas de Reis. En menos de 24 horas, asegura, el gobierno municipal ha iniciado contactos con artistas locales y con productoras del sector para poner en marcha una alternativa "atractiva para o mesmo tipo de público, que nos siga reservando un espacio na axenda da mocidade galega no verán".

La marcha de PortAmérica "non é unha boa noticia para Nigrán porque o festival estaba asentado e era positivo para distintos sectores económicos", admite el regidor. Entiende que la organización corresponde "a unha empresa privada que está no seu dereito de buscar un emprazamento máis estable. Porto do Molle é un parque empresarial e non pode reservarlle espacio eternamente porque o seu principal interese é a instalación de empresas".

Pero González rechaza lamentarse y prefiere ponerse a trabajar en otra oferta. El reto es "complicado" porque la mayoría de los festivales de verano se encuentran ya cerrados en estas fechas. "Agora o que temos é que pechar unha páxina e abrir outra. Faremos algo, non sei se será tan ambicioso porque nos atoparemos co problema da financiación", señala.

En este sentido, el gobierno local buscará ayudas en otras administraciones y tratará de contratar otra productora para que se encarge de la organización, tal y como aconsejan los asesores jurídicos municipales.