Mos pasa de tener 39 núcleos rurales a 119 con la aprobación definitiva del PXOM

Los núcleos urbanos de Mos pasarán de ser 39 a 119 con la ratificación del nuevo ordenamiento urbanístico del municipio. Es una de las principales consecuencias de la aprobación definitiva del PXOM, un documento que fue rubricado en la mañana de ayer por la conselleira de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Beatriz Mato, y en presencia del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, en un acto que tuvo lugar en el salón de plenos de la Casa Consistorial.

Nidia Arévalo, regidora mosense, afirmó que "o Plan era vital para el desarrollo del municipio y, por ende, para el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos. Agradeció el viaje del presidente autonómico y manifestó lo que ella definió como "la apuesta de Feijóo por Mos", la cual, dijo, "se comprueba con la puesta en marcha del polígono industrial de A Veigadaña, en el saneamiento, con una cobertura casi integral, en la educación, con la tercera escuela infantil que en breve se construirá, y por el empleo, con diferentes obradoiros formativos".

Feijóo se dirigió a la sala de plenos -abarrotada por vecinos, periodistas y empresarios- destacando lo que para él es "un momento histórico, pues no debía ser tan sencillo hacer algo que hasta ahora no se había hecho", apuntó en relación a la aprobación de un documento que ordena por primera vez el municipio mosense, que hasta ahora se regía por unas normas subsidiarias de 1992. "Hay dos tipos de concellos en Galicia: los que tienen PXOM y los que no lo tienen", señaló, explicando que "los primeros tienen futuro y los segundos también, pero limitado".

El ejecutivo local señala que el modelo del PXOM de Mos está más orientado a vivir en viviendas unifamiliares que en edificios en altura. De 39 núcleos rurales se pasa a 119 con el nuevo texto. El 6% del territorio municipal será de carácter urbano, el 1,8% será una superficie urbanizable, y el 75% es suelo rústico de protección. Se prevé que el documento pueda regular el urbanismo de Mos durante los próximos 30 años y su entrada en vigor se hará efectiva una vez se publique en el DOG, dentro de un mes aproximadamente.

Todos los grupos de la oposición estaban invitados al acto, pero todos ellos declinaron el convite. GañaMos considera que "este plan no resuelve uno de los principales problemas del municipio, como es la mezcla de zonas industriales con residenciales en varios núcleos, especialmente de Sanguiñeda y Puxeiros".

Por parte del PSOE, su portavoz Emilio Muiños señala que "el gobierno mereció que no fuera nadie de la oposición". Muiños apunta que los socialistas "siempre estuvimos a favor del PXOM, de hecho se empezó a redactar con un gobierno del PSOE, pero este documento no es el de todos los vecinos, sino que está hecho a medida para algunos; tiene tantas aberraciones que han tenido que traer a Feijóo para lavarlo", apostilló.

Mientras, el vocero del BNG, Miguel Anxo Aldea, estima que se trató de "un acto partidista" y que "además de dudar mucho de la empresa redactora, no podemos apoyar un documento en el que aparecen de un día para otro suelos industriales donde había terciarios, en el que sobra por todos los lados suelo industrial, donde no se permite una segunda opinión a los ciudadanos, tal y como desde nuestro grupo solicitamos".