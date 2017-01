Una candidata a presidir el PP de Nigrán pide la nulidad del congreso por "pucherazo"

El congreso del PP de Nigrán ha sido impugnado a dos semanas de su celebración. La líder de una de las tres candidaturas a presidir la ejecutiva local, la concejala Carmen Alonso-Macías Jorreto, ha solicitado la nulidad de la convocatoria al Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular de Galicia al detectar "graves irregularidades" en relación a los plazos, las afiliaciones y la transparencia del proceso. La edil pide amparo a Santiago porque considera que la dirección provincial de Pontevedra apoya a María José Pino, la actual presidenta de la gestora que también concurre a la votación, y la acusa de "diseñar un reglamento a su medida para que gane". Así que espera que la cúpula gallega se pronuncie "ante el pucherazo clarísimo que estamos viviendo", recalca.

Alonso-Macías mantendrá su candidatura y su postura "hasta las últimas consecuencias". En caso de que la resolución del PPdeG no llegue antes del día 28, fecha de la cita electoral, acudirá a la dirección estatal del partido y a los juzgados, ya que "de ningún modo esto puede quedar así." "No queremos hacer daño al partido, solo que se cumpla la legalidad", subraya. Se refiere a "anomalías" como que el congreso se convocase con solo 24 días de antelación, "cuando los estatutos del PP establecen un mínimo de un mes" o "que no se exija estar al día en el pago de cuotas para poder votar o firmar un aval, como marca la normativa del partido".

Reprocha asimismo la "falta de igualdad de oportunidades entre los candidatos que sufrimos porque no se nos ha facilitado el censo hasta el día 11", las afiliaciones masivas "de hasta 300 militantes en las últimas semanas", así como a la exigencia de 180 avales para presentar candidatura, "solo 20 menos que en Vigo cuando el censo de la ciudad quintuplica el de Nigrán".

Así se lo explicó ayer a cerca de un centenar de personas que acudieron a su primer acto de campaña, en el centro cultural O Torreiro de Priegue. Un encuentro en el que le mostraron su respaldo sus compañeros de grupo municipal en la Corporación nigranesa, entre ellos, el portavoz y exalcalde Alberto Valverde. También asistieron exediles como el empresario Antonio Souto, que ocupará el número dos en su candidatura a la Ejecutiva local, según confirmó tras el encuentro.

La carrera hacia el congreso del PP nigranés se calienta y los otros dos candidatos también juegan sus bazas. El exdiputado Carlos Rodríguez de Pablos se plantea impugnarlo por los mismos motivos que Alonso-Macías. Considera que "el PP de Pontevedra apoya claramente a una de las candidatas saltándose los estatutos y justificando su incumplimiento de forma insultante". Por su parte, María José Pino prefiere evitar el cruce de acusaciones. Niega ser "la candidata del partido", como la califican sus rivales, y se presenta "como una aspirante más, centrada en el trabajo en equipo y en seguir sumando para conseguir un PP fuerte y preparado para gobernar en Nigrán".