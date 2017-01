Donde pone el ojo lo clava

Una joven de 31 años, natural de Tebra, en Tomiño, se ha convertido en la primera mujer en liderar un equipo de lanzamiento de dardos, totalmente femenino, en Vigo. Comenzó para ayudar a su novio, y en solo dos años pudo competir en un campeonato nacional con la selección pontevedresa, donde quedó quinta. Lanzando es letal.

Verónica Núñez Diego, de 31 años, descubrió que podía dar en la diana hace muy poco tiempo. La vida de esta tomiñesa, que ejerce como peluquera en Vigo, cambió radicalmente cuando tuvo en frente un objetivo electrónico contra el que lanzar dardos, lo que la ha convertido en la primera mujer en liderar un equipo totalmente femenino en Vigo y en solo dos años competir con la selección de Pontevedra, en un campeonato nacional, donde logra quedar quinta.

"Comencé hace un par de años", dice. "Mi afición llegó sin querer, yo acompañaba mi novio, que era en aquel momento el que jugaba, y un día que le faltaba una persona para poder jugar una partida, me metieron a jugar a mí... claro no acerté mucho o nada porque con el nerviosa que estaba y sin jugar nunca, no me salió una tirada del derecho". Pero la próxima temporada comenzó ya como suplente "y posteriormente ya pasé a jugar partidas como titular...y poco a poco me fui adentrando más en este mundillo de los dardos, participando en varios torneos y entrenando... "

La suerte le llegó en Baiona, en mayo del año pasado, en el torneo final de liga, "en el cual siendo el primer año que participaba quedé subcampeona en mi categoría". "Desde luego para mi, fue todo un orgullo dado el poco tiempo que llevaba jugando...", explica.

Ya en la temporada siguiente, jugó con las dianas Phoenix "que realmente tiene repercusión a nivel mundial", dice. "Aquí tuve la oportunidad de participar en un campeonato europeo en el mes de septiembre del 2015, celebrado en Alicante, y en un campeonato nacional en el mes de Noviembre pasado, en el cual tuve el placer y la ilusión de ir como la jugadora femenina con la selección de Pontevedra, consiguiendo un 5º puesto".

"En el campeonato gallego de Phoenix celebrado en A Coruña, quede 3° en parejas ciegas con mi compañero Delfín en esta modalidad se asignan los jugadores a sorteo), en tripletas jugando con chicos, y subcampeonas de parejas en nuestra categoría, en este caso mi compañera Andrea y yo", asegura.

Su equipo fundado en Vigo "fue el primero en la ciudad en ser integrado solo por mujeres". Añade que está muy orgullosa de que, "poco a poco ,las mujeres vayamos haciéndonos un hueco en un deporte, a priori bastante masculinizado".

Para Verónica, que destaca por su vista y puntería, es importante que las mujeres participen en este deporte "animo a que prueben, porque una vez que empiecen no van a querer parar".