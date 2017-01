El BNG de Porriño expulsará a Sabela Landín al confirmar que no cede su acta

El BNG "dará de baja de manera automática" a Sabela Landín si se confirma de forma oficial que es concejal no adscrita y por lo tanto no ha accedido a la petición del partido de ceder su acta -lo cual no se oficializará hasta el próximo pleno ordinario, que podría celebrarse el 25 de enero -, tal y como confirmó en el día de ayer su portavoz, Pedro Pereira. La formación rompió el silencio mantenido en los últimos días y no evitó ninguno de los temas que desde el pasado fin de semana están en el candelero de la política municipal porriñesa.

Pereira justificó la expulsión de Landín del grupo en la cámara por "su falta de implicación en los ámbitos orgánicos del partido", la cual concretó indicando que "no participó en ninguna de las reuniones convocadas por la asamblea local a lo largo del pasado año 2016". El portavoz nacionalista argumentó que esa falta de trabajo "dificultaba la labor institucional porque las cuestiones en el BNG se debaten en la asamblea" y señaló que la decisión de apartarla del grupo "fue respaldada por todos los miembros de la asamblea local, órgano a quien le correspondía tomar esta determinación". Explicaron, tanto Pedro Pereira como César Lourido -este último responsable local del partido en Porriño- que la situación se intentó "reconducir hablando con las direcciones comarcales y nacional, sin que finalmente fuese posible".

Uno de los factores que ha sentado especialmente mal en el seno de la formación en los últimos meses tiene que ver con la participación de Sabela Landín en la elaboración del Consello Escolar Municipal, junto a la concejala de Educación, Lourdes Moure. "El BNG no sabía ni estaba al tanto de la colaboración de Landín en este documento", afirmó Pereira, al tiempo que dijo "no entender por qué no se produce ningún tipo de trabajo en los órganos internos del partido y después se trabaja con el gobierno local a espaldas de la formación". A este respecto, Pereira y el resto de sus compañeros aseguraron que "el BNG está a favor de la aprobación del Consello Escolar, pero de una manera consensuada".

Preguntados sobre si el Bloque ya tiene definida a una persona para ocupar el cargo de concejal si finalmente Landín acabara renunciando a su acta, desde el partido entienden que ese asunto todavía no toca. "No vamos a entrar en un debate de personas sobre una situación hipotética, pero está claro que el BNG tiene una candidatura amplia para cubrir con garantías esa eventualidad", afirmó su portavoz local.

Por último, en relación una posible reunión con la alcaldesa, Eva García de la Torre, para hablar de este tema, Pedro Pereira señaló que "no mantendré ningún encuentro de carácter privado con la regidora ni ninguna reunión que sea no por una cuestión de interés público".