Últimas compras navideñas en Redondela

Cientos de persona abarrotaron ayer durante toda la mañana el centro urbano de Redondela en la tradicional feria de Reyes, el mercadillo más multitudinario del año en la localidad. Los asistentes tuvieron la oportunidad de realizar sus últimas compras navideñas para adquirir todo tipo de productos agrícolas, textiles, de menaje o alimentación en los más de doscientos puestos instalados en el aparcamiento del Campo da Feira.

Los precios de saldo del popular mercadillo de Reyes de Redondela animaron ayer a realizar las últimas compras navideñas en este gran bazar, acompañadas además por el buen tiempo con una soleada mañana que invitaba al paseo. Miles de personas abarrotaron la localidad atraídos por la gran oferta de puestos. Como si de un gran "hipermercado" se tratase, los más de doscientos puestos que conforman esta feria ofrecen todo tipo de artículos, desde ropa y calzado, a productos de alimentación, menaje de hogar, herramientas para el campo, juguetes, discos de música, flores y plantas, entre otros.

Pese a la gran afluencia de gente no todos los vendedores ambulantes quedaron satisfechos por el volumen de ventas, ya que los bolsillos de las familias no están para muchos gastos tras los excesos navideños. "El ambiente es bueno, pero se nota que todavía no salimos de la crisis. La gente no tiene dinero para gastar", explica desde su puesto de churros Ramón Castiñeiras, que acude desde Pontecesures. A su lado, en un puesto de venta de bacalao regido por Jacobo López, de Cambados, apunta que aunque la feria redondelana atrae a mucha gente, "no es tanta si se compara con la situación de hace siete u ocho años, en la que no se podía casi ni caminar". En su opinión, el estancamiento de las ventas se debe a la situación económica general, y no a que se hayan gastado más o menos dinero en las navidades. "Lo que nos hace daño es la crisis, por mucho que quieran engañarnos diciendo que se ven brotes verdes. La realidad es que mientras continúen las altas cifras de paro y la caída de los salarios es difícil que se recuperen las ventas, y así será difícil superar el bache actual", afirma.

Los productos de alimentación, y sobre todo los de primera necesidad como el pan, fueron de los que hicieron mejor negocio. La panadera Rosa Covelo, que acudía desde Ponteareas, confiaba en despachar todo el producto en la jornada. "La afluencia de gente mejoró mucho a partir del mediodía y las ventas están siendo bastante buenas", señala. Su puesto cuenta con una amplia oferta de bollas realizadas con distintos tipos de cereales. "En cada feria se nota que hay gustos diferentes. En esta se demanda mucho el pan con pasas y el de centeno con nueces. Por supuesto todo nuestro producto se elaborado de manera artesanal, con masa madre, sin levadura y en horno de leña giratorio, por lo que no tiene nada que ver con el pan industrial", puntualiza.

Andrés Franco, de Ponte Caldelas, atiende uno de los puestos de productos cárnicos. Es la primera vez que acude a esta feria y se mostraba satisfecho por la afluencia de gente. "Lo que más me piden es el producto salado para cocido y los chorizos, muy típico en esta época del año", indica.

En el sector textil la situación es similar. Desde su puesto de ropa, Antonio Parada, de Porriño, cree que poco a poco las ventas se van recuperando tras los peores años de la crisis. "Hubo momentos muy duros y muchos tuvieron que dejar la venta ambulante, pero parece que lo peor ya pasó y ahora se está estabilizando", comenta mientras muestra jerseys y pantalones a sus clientes.