Ponteareas enseña a manejar el taco

La Villa del Corpus ha sido elegida por la Federación Galega de Billar y por la Asociación Gallega de Billar Pool para iniciar un proyecto piloto antes de extenderlo a toda Galicia. Los monitores Luciano Novoa y Leticia Montero realizan demostraciones en los colegios para atraer jugadores a la competición.

Siete ponteareanos participaron en el Campeonato del Mundo de Billar de Las Vegas hace unos años, dejando patente que Ponteareas es una referencia de buenos jugadores de este deporte. Sin embargo, su práctica ha ido decayendo y peligra el relevo generacional en las competiciones.

Por este motivo, nació el Club de Billar Sportivo de Ponteareas y su escuela, que acabó el año haciendo demostraciones en distintos colegios del municipio para que los alumnos puedan conocerlo y empezar a practicarlo si les interesa. De hecho las exhibiciones seguirán en los demás centros, una vez que se retome la actividad lectiva.

"Me echa una mano una Leticia Montero, una monitora, y tratamos de ir colegio a colegio. Comenzamos en el Santiago Apóstol y seguiremos. Es un proyecto piloto, del que está detrás la Asociación Gallega de Billar y la Federación Galega de Billar, para ver cómo resulta y después lanzarlo a toda Galicia, porque nuestra comunidad es una potencia en billar pool teniendo en cuenta que casi un tercio de los jugadores españoles son gallegos", así lo explica Luciano Novoa, uno de los monitores e impulsores de la escuela de billar de Ponteareas.

Novoa es un jugador ponteareno con 20 años de experiencia y con un palmarés que incluye el título de campeón de España. Él es uno de los que ha decidido dar un paso al frente antes de que la práctica del billar siga decayendo en la localidad. "Se está perdiendo la forma de jugar tradicional, in situ, las nuevas generaciones tienen más acceso a juegos virtuales y por eso se requiere un esfuerzo mayor para enseñarles juegos, digamos, manuales", explica Novoa.

Edad mínima

Aunque sí jueguen los jóvenes al billar en los bares, ninguno o casi ninguno da el paso a competir. "Tienen tanta diversidad de deportes y de alternativas que no compiten, por eso hay una generación que no siguió nuestros pasos y ha dejado de entrar gente en la competición, lo que es una pena porque tenemos unos conocimientos que hemos ido adquiriendo y se van a perder si no se sigue jugando", relata Luciano Novoa.

No existe una edad mínima establecida para comenzar a jugar al billar, es más bien la altura la que determina cuando un niño ya puede utilizar la mesa con comodidad y visibilidad. Por eso, en Ponteareas se han fijado los 7 años como edad mínima para matricularse en la escuela de billar del Centro Artístico Sportivo, que dio sus primeros pasos hace diez años y a la que actualmente asisten 20 alumnos. Las clases son un martes por la tarde cada quince días. "Son veinte niños de entre 7 y 14 años, cuando el año pasado eran solo nueve, así que creemos que hay futuro", declara Novoa.