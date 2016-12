Un colectivo en defensa del gallego protesta por los villancicos en las calles de Redondela

Los tradicionales villancicos que el Concello de Redondela emite por megafonía en las calles más comerciales de la villa y en Chapela han levantado las críticas del colectivo local "Con eRRe de Galego", que denuncia "prácticas de desprecio" a la lengua oficial de la comunidad.

"Alén de constituír un elemento máis próximo á tortura que ao incentivo do consumo ou celebración das festas, a elección musical supón unha mostra da falta de apego que o Concello de Redondela ten polo idioma", afirma el colectivo. Se basa en el análisis de las canciones que se emitieron el pasado sábado 17 de diciembre entre las 10.50 y las 12.40 horas.

"Nese tempo emitíronse 28 cancións. Delas, 15 foron en español, 9 en inglés, 1 instrumental, 1 nun idioma descoñecido e 2 en galego. Isto é, as cancións en galego representan menos do 8% das emisións", concluye. El colectivo "Con eRRe de galego" solicita al Concello "que rectifique na súa elección musical e incorpore as panxoliñas galegas para equiparar, no mínimo, ás radiadas en español".