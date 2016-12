El PP de Porriño acusa a De la Torre de hacer "seguidismo de Caballero" en el Área

El Partido Popular de Porriño emitía en el día de ayer un comunicado en el que acusa a la alcaldesa, Eva García de la Torre, de hacer "seguidismo del alcalde de Vigo, Abel Caballero, en el Área Metropolitana". Desde el grupo municipal porriñés entienden que el regidor vigués "únicamente quiere imponer su tesis, desprestigiar al gobierno de la Xunta de Galicia y convertir a Porriño en un barrio de Vigo, lo cual no es más que una nueva muestra del gobierno a la deriva que a día de hoy, lamentablemente, padece", señalan desde la formación.

El PP porriñés dice "exigir" a De la Torre que "cambie su postura y se posicione a favor de los vecinos a los que representa", añadiendo que "sus declaraciones públicas son meras declaraciones de intenciones que chocan de frente con la realidad y con el uso que hace de su voto en representación de Porriño".

El grupo municipal del PP en la corporación local considera que "los vecinos de Porriño estamos siendo tratados como vecinos de segunda y exigimos que el alcalde de Vigo cumpla lo que él mismo firmó"; en relación al conflicto por la entrada del transporte metropolitano en el Área.

El actual portavoz 'popular' en el municipio, Carlos Martínez, asegura que "de no ser así, desde el grupo municipal del Partido Popular no dudaremos en replantear la inclusión del nuestro Concello en el organismo, pues no nos mueve más interés que la mejora de los servicios para los vecinos y vecinas de Porriño por encima de cualquier cuestión política".