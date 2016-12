El pleno insta al gobierno a facilitar un local a cinco colectivos de Ponteareas en un mes

Los tres grupos de la oposición en la corporación de Ponteareas unieron sus votos en el pleno del pasado martes para instar al gobierno a proporcionar un local a cinco colectivos del municipio antes del próximo 31 de enero. Ante la carencia de locales de titularidad municipal manifestada ya por el ejecutivo, EU-Son, ACIP y PP exigieron al gobierno que demuestre "su capacidad de gestión" y negocie para conseguir un espacio adecuado recurriendo incluso al alquiler.

La moción, redactada por los cinco colectivos ponteareanos solicitantes (Ponte Solidario, Adenco, As Brétemas, la PAH y Círculo Feminista), fue llevada a pleno por Esquerda Unida aunque ACIP también se había ofrecido a hacerlo para garantizar su debate plenario.

En un primer punto de la moción, los colectivos demandan un espacio público en el que poder depositar sus fondos bibliográficos, su material, realizar sus asambleas o actividades abiertas a la ciudadanía. En el segundo punto señalan que, en caso de no existir un espacio de titularidad municipal válido, el ejecutivo realice las gestiones oportunas para proporcionales otras opciones, incluyendo también la posibilidad de un local en alquiler a cargo del Concello. Finalmente, y como tercer punto, los colectivos exigen un plazo máximo de tiempo para proporcionarles el local demandado y en caso de no hacerlo, establecen ellos el 31 de enero como día límite para pasar a adoptar "otras medidas para exigir una resolución digna".

Los dos primeros puntos fueron apoyados por todos los grupos, sin embargo, en el tercero, los tres grupos del gobierno se abstuvieron argumentando que no se comprometen a dar un plazo de tiempo concreto porque ya están trabajando desde hace tiempo en buscarle solución a este caso.

Por su parte, EU-Son señala que estos colectivos "discriminados son de los más activos" del municipio y asegura que "llevan más de un año esperando una solución".

Desde ACIP afirman que "ante la inoperancia del gobierno si el 31 de enero no tienen una solución desde nuestro grupo nos comprometemos a buscarles un local y a proponérselo al gobierno", afirma Juan Carlos González Carrera.

Por su parte, el líder del PP Salvador González Solla, recuerda que "al gobierno ya no le valen excusas de echar la culpa de todo al PP, llevan 18 meses gobernando y no nos pueden acusar de no hacer locales sociales cuando creamos toda una red de centros culturales en las parroquias",afirma.

Fue la ONG Ponte Solidario quien comenzó a reunirse con el gobierno municipal en enero de 2016 para solicitarle un local, teniendo en cuenta que lleva cuatro años ocupando uno cedido por una empresa y este presenta problemas estructurales. A su petición se sumaron los otros cuatro colectivos dispuestos a compartir sede.

A todos ellos no les sirve la excusa de que no existen espacios municipales disponibles cuando el 16 de mayo de 2016 se aprobó la cesión de un local municipal a la Federación de Pais e Nais de Alumnos de Centros Públicos de Ponteareas.