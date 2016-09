El club Peña Beretes saldrá a la calle para pedir un lugar para entrenar

La directiva, jugadores y aficionados de la Asociación Deportiva Peña Beretes de Chapela, equipo que milita en la tercera división autonómica, están dispuestos a salir a la calle ante lo que consideran un trato discriminatorio por parte del Concello de Redondela, ya que no les ceden una pista municipal para sus entrenamientos. Además también llevan tres años solicitando sin éxito que les dejen entrenar o jugar en el campo municipal de Santa Mariña, unas instalaciones que cuentan con dos campos reglamentarios de césped artificial que fueron reformados el pasado año.

Esta situación les obliga a gastar todos los años 1.600 euros para alquilar el campo de fútbol de Candeán, situado en el municipio vecino de Vigo, para poder disputar sus partidos de casa y entrenar dos días a la semana. "Para un club con un presupuesto tan escaso como el nuestro esa partida supone mucho dinero, ya que no recibimos ningún tipo de subvención por parte del Ayuntamiento", explica el presidente de la asociación deportiva, Carlos Carpintero, que puntualiza que los propios jugadores tienen que pagarse cada temporada sus propias fichas por las limitaciones presupuestarias.

El secretario del equipo, Juan Carlos Gradín, asegura que no solicitan un horario concreto para los partidos. "Somos conscientes de que los dos equipos del Choco -uno milita en tercera división y el otro en segunda regional autonómica- tienen prioridad, pero nosotros nos adaptamos a cualquier horario en el que no jueguen esos equipos. Además, por el calendario nunca juegan en casa los dos la misma semana, así que hay horas libres para jugar los domingos en la franja horaria de 16.00 a 20.00 horas, pero por alguna razón no nos permiten utilizar estas instalaciones", lamenta.

La gota que colmó el vaso es que no les facilitasen tampoco ninguno de los cinco pabellones municipales para entrenar un día en septiembre y otro en octubre entre las 21.00 y las 23.00 horas. La directiva ha solicitado una reunión urgente con el alcalde redondelano, Javier Bas, y la segunda teniente de Alcaldía, María del Carmen Amoedo, para abordar este asunto.