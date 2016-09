Los padres denuncian la falta de agua caliente en la guardería de Arcade desde hace dos semanas

La escuela infantil "A Galiña Azul" de Arcade lleva más de dos semanas sin agua caliente, según denuncian desde el colectivo de padres y madres del centro. El grupo municipal del BNG de Soutomaior ha trasladado esta situación ante el Concello, y considera que la "dejadez del gobierno local está provocando importantes problemas tanto en los niños como en las trabajadoras" de esta guardería pública.

En este sentido, el portavoz del BNG, Manu Lourenzo, señaló que "no es de recibo" que después de todo un mes de agosto en el que la escuela infantil estuvo cerrada por vacaciones, se acuerden de hacer obras con el curso ya empezado. "Esto es algo que no acontece en ningún otro sitio do mundo. Pero si esto es grave de por si, mucho más es que los niños de una escuela infantil pública lleven más de dos semanas sin agua caliente en pleno siglo XXI", afirma.

El edil nacionalista considera una "total falta de responsabilidad" por parte del gobierno local ya que se trata de una situación que afecta a niños de 0 a 3 anos. "Estamos hablando de bebés que en muchísimas ocasiones se debe emplear la bañera para cambialos o para limpiarlos, y las trabajadoras se encuentran con que no hay agua caliente", apunta Lourenzo. En su opinión, la situación se debe a una "falta de previsión y de responsabilidad dramática" por parte de los responsables municipales, ya que el problema afecta a todos los aspectos de la vida educativa, "desde problemas con la higiene de los niños hasta dificultades para cocinar, limpiar o ruídos y molestias que los niños y trabajadoras tienen que soportar en el horario lectivo".

Además critican otros problemas en la escuela municipal, como los retrasos en la apertura, las carencias en las instalaciones o la alarmante falta de plazas.

Desde el gobierno local señalan que el problema se debe al cambio de la caldera para instalar un nuevo sistema de calefacción de gas natural, más eficiente y moderno que el anterior basado en gasoil, que entrará en servicio la próxima semana en cuanto finalicen los trabajos de la empresa Gas Natural en la acometida al recinto