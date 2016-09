As Neves recibe agua de Ponteareas por la contaminación de la suya por cenizas

Uno de los camiones cisterna contratados descargando el agua traída de Ponteareas en la ETAP de As Neves. // D.P.

Uno de los camiones cisterna contratados descargando el agua traída de Ponteareas en la ETAP de As Neves. // D.P.

Tres camiones cisterna trasladan desde ayer agua potable donada por Ponteareas a la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de As Neves. Mil cuatrocientos vecinos de la localidad afrontan desde el martes restricciones en el suministro porque las cenizas acumuladas en los montes nevenses tras el incendio del 11 de agosto han ido a parar al río Termes arrastradas por las lluvias del lunes. Es, precisamente, de este río de donde procede más del 80 por ciento del agua que aprovisiona la estación de agua potable de As Neves.

El gobierno local temía que algo así pudiese ocurrir y el pasado 22 de agosto solicitó una reunión con responsables de la Consellería de Medio Rural para advertirles de la orografía en pendiente de los montes calcinados justo sobre el cauce del Termes. Sin embargo, según el regidor nevense, Xosé Manuel Rodríguez Méndez, "a pesar de nuestras advertencias no tomaron ninguna medida para evitar que se contaminase el suministro de agua potable".

13 horas sin agua

Sin ningún sistema para contener el arrastre de las cenizas y ante los pronósticos de lluvia, el gobierno local decidió cortar la captación de agua del Termes y realizar cortes de agua en el municipio para ahorrar la mayor cantidad de agua posible. Por eso, desde el martes por la noche, los vecinos solo tienen agua potable de 6.30 a 9.00 horas, de 12.00 a 15.30 horas y de 19.30 a 23.00 horas. "Cortamos el agua 13 horas al día, garantizando el suministro coincidiendo con el ritmo de vida cotidiana" afirma el regidor.

El Concello contrató dos camiones cisterna a la empresa Trastambre, de Santiago, para que se encarguen de transportar agua donada por el Concello de Ponteareas a la estación potabilizadora de As Neves. "Agradecemos la colaboración de Ponteareas que nos dona el agua y también de Arbo y Salvaterra por haberse ofrecido también a ayudarnos aunque de momento no sea necesaria su agua" explica el regidor.

Además, la Axencia Galega de Emerxencias (Axega) ha puesto a disposición de As Neves desde el miércoles un camión cisterna de 25.000 litros para transportar también agua. Entre los tres camiones el Concello consigue llenar el depósito municipal con 200.000 litros diarios, que según el alcalde, es la cantidad que necesita el núcleo urbano y el barrio de A Estación, cada día, para poder garantizar el suministro de agua potable aplicando los cortes horarios establecidos.

La empresa contratada por el Concello para analizar periódicamente el estado del agua en As Neves ha realizado comprobaciones en el río Termes después de las lluvias y hasta que las analíticas indiquen que el agua es apta para el consumo, el municipio seguirá con estas restricciones y trasportando agua donada. El gobierno local prevé contar hoy con resultados concluyentes.

Rodríguez Méndez se muestra crítico con la Xunta por la falta de previsión para este tipo de consecuencias de los incendios forestales. "Hay experiencias previas por los incendios de 2006 y sigue sin haber un protocolo para este tipo de emergencias. Hemos tenido que notificar nosotros la situación organismo por organismo: Sanidade, Medio Ambiente, Medio Rural, Confederación... "

Para evitar que esta problemática vuelva a producirse, el Concello exige a la Consellería de Medio Rural la aplicación de medidas técnicas, mediante barreras, vallas u otros sistemas de contención, para evitar que con próximas lluvias los sedimentos de los incendios vuelvan a caer al cauce del Termes una vez que ya se haya recuperado la calidad del agua.

Arbo

Por su parte, Arbo fue el municipio más perjudicado de los afectados por el voraz incendio forestal del 11 de agosto que también alcanzó a Crecente y As Neves. Sin embargo, según el alcalde arbense, Horacio Gil, esta localidad, al menos de momento, no ha visto afectado su suministro de agua potable porque su captación no se encuentra próxima a los montes incendiados.