La edil de Tráfico de Ponteareas niega un conflicto laboral en la Policía Local

A pesar de que 12 de los 19 agentes de la Policía Local de Ponteareas están de baja desde hace casi dos meses, al gobierno municipal no le ha sido notificado conflicto laboral alguno en este cuerpo por parte de los sindicatos. En el pasado, los representantes de los trabajadores le habían trasladado al concejal de Personal, Francisco Floreal, su malestar por los retrasos que acumulaban desde hacía meses en el cobro de sus pluses de nocturnidad. "Había malestar porque no daban cobrado el plus de nocturnidad porque estábamos con el Presupuesto prorrogado de 2010 y la partida que había era insuficiente, así que solo se les pudo pagar enero y febrero. Fue después, una vez que se aprobó el nuevo Presupuesto (en vigor desde julio de 2016), cuando se cuantificaron los pluses y se incluyó una partida para abonar la nocturnidad de los agentes, así que ya han cobrado los atrasos y se les siguen pagando", explica la concejala de Seguridade Cidadá, Vanesa Fernández.

La edil asegura desconocer las causas de las distintas bajas porque "están firmadas por un facultativo y en ellas no consta el motivo por el que se producen", asegura Fernández, quien afirma que "me consta que algunos tienen un problema de salud porque así me lo han comentado. Por lo tanto, hay agentes de los que me consta y el resto supongo que también estarán mal de salud puesto que por eso el facultativo ha firmado esas bajas".

El gobierno de Ponteareas había anunciado la contratación de un inspector y el nombramiento de un oficial para la Policía Local. Hasta ahora, y desde hace cerca de cinco meses, la Policía ponteareana dispone de ese nuevo oficial que es "el responsable del servicio y que está llevando el peso de toda la Jefatura", explica la concejala. Al menos de momento el Concello no contratará a un inspector "porque la presencia del nuevo oficial ya permitió ordenar la Policía", considera la edil, quien entiende que hasta entonces "era un caos, no había un método de trabajo riguroso y gracias a la incorporación de este oficial hay organización, y permite controlar el trabajo para que todo redunde en un mejor servicio a la ciudadanía".

Asimismo, la concejala agradece el labor que están realizando los agentes en activo: "Desde el gobierno la máxima consideración a ellos porque son los que hacen posible que el servicio se siga manteniendo con éxito".

Menos delitos

"Los datos objetivos son que a pesar de que a día de hoy ya no existen las faltas tipificadas en el Código Penal y todo pasa a ser delitos, aún así, los delitos en Ponteareas son menos que hace un año, redujimos la tasa delectiva en torno a un 30 ó un 40 por ciento", cifró Fernández.