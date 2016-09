Pintan dianas contra el diputado Uxío Benítez en Tomiño y Goián

Tomiño amaneció ayer con varias pintadas contra el diputado del gobierno la Diputación de Pontevedra y edil tomiñés, Uxío Benítez. Tanto en Goián, localidad de la que es natural Benítez, como Tomiño villa, las pintadas se refieren al diputado como "corrupto" e "hijo de puta", al igual que en otra ocasión anterior, pero en esta colocan además una diana, similar a las que pintaba ETA para señalar a sus víctimas, lo que es considerado desde el entorno del edil una clara amenaza.

Para el diputado del BNG, "algunos creen que con amenazas e insultos se puede conseguir algo". Benítez indica que, es curioso que el día que comienza la campaña electoral aparezcan estas pintadas.

Además acusa a CCOO y PP de estar detrás de estas acciones. "Quero que se enteren, que non hai volta atrás na decisión de tratar a todos por igual, que no parque de maquinaria non vai volver a terse o privilexio de pagos de dietas por pernoctas sin xustificar, o caciquismo non vai voltar, pinten o que pinten, ameacen o que ameacen", añadió.

Por su parte César Mosquera, vicepresidente de la Diputación, manifestó además su más "profunda repulsa" ante las nuevas amenazas sufridas por "supostas reivindicacións do Parque de Maquinaria".

El vicepresidente aseguró que respeta la libertad de expresión hasta el infinito pero que las amenazas no son "forma de conseguir nada e non teñen ningún sentido".

La Guardia Civil investiga la autoría de las pintadas, realizadas sobre todo en bienes de titularidad pública, y Uxío Benítez anunció que a nivel personal volverá a emprender medidas para garantizar su integridad física.